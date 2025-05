El novio de Ayuso, al enterarse del correo en el que reconocía dos delitos: "El cabreo que me cogí fue monumental"

Dijo en el Supremo que en 2022 informó al jefe de gabinete de la presidenta madrileña sobre la inspección de Hacienda

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aseguró el pasado 23 de mayo en el Tribunal Supremo que se enteró por la prensa del correo que su abogado Carlos Neira había enviado a la Fiscalía en el que se ofrecía a reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto con el Ministerio Público. "Yo el cabreo que me cogí fue monumental porque no entendía nada", manifestó.

Así consta en la transcripción oficial aportada a la causa de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que indicó que Neira había enviado el 2 de febrero de 2024 sin su consentimiento el correo electrónico en el que se ofrecía a reconocer dichos delitos a cambio de un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.

Se trata del 'email' que presuntamente habría filtrado a la prensa el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado en el alto tribunal por un presunto delito de revelación de secretos contra González Amador.

En su declaración, el novio de Díaz Ayuso precisó que no fue hasta el 13 de marzo por la noche cuando se enteró por la 'Cadena SER' del 'email' que Neira envió el 2 de febrero. "Yo el cabreo que me cogí fue monumental porque no entendía nada", manifestó.

Según explicó, en ese momento llamó a Neira para pedirle explicaciones y también recibió un mensaje de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, quien le preguntaba si dicha información era cierta.

González Amador señaló que en entonces Neira le dijo que no se preocupara y que se lo explicaría todo "con calma". Acto seguido, dijo, avisó a Rodríguez de que la noticia era correcta.

Según manifestó, "había estado informando" al jefe de gabinete de Díaz Ayuso de la inspección que le había abierto la Agencia Tributaria. Declaró que fue hacia el verano de 2022 --no recordaba si en mayo, junio o julio-- cuando le comentó a Rodríguez por primera vez que Hacienda le estaba inspeccionando. "Oye me ha pasado estoy. Y fue cuando él me dijo: 'Bueno esto le cae a todo el mundo, no será por ella'", señaló.

Al hilo, apuntó que le mantuvo informado porque pensaba que le estaban "utilizando de ariete para ir contra la presidenta de la Comunidad de Madrid". "Yo lo único que hice fue comunicarle lo que me decía mi abogado (...) Fue una decisión mía", agregó.

Con todo, González Amador aseguró en el Supremo que tras darse a conocer su caso en la prensa dejó toda la estrategia de defensa en manos de Neira. Y afirmó que hasta el pasado viernes seguía sin saber si había propuesta de pacto con Fiscalía.