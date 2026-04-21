Nueve ministros ya avisan de que no irán a la sesión de control del Congreso de la próxima semana

Hemiciclo del Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRSS) -

El Gobierno ha comunicado al Congreso que nueve de sus integrantes --la vicepresidenta Sara Aagesen y otros ocho ministros--, no asistirán a la sesión de control de la próxima semana y, por tanto, la oposición no podrá formularles preguntas.

En concreto, además de la responsable de Transición Ecológica hay comunicado ausencia el miércoles 29 de abril los titulares de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; de Defensa, Margarita Robles; de Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Inclusión y Portavoz, Elma Saiz; de Transportes, Óscar Puente; de Industria, Jordi Hereu; de Transformación Digital, Óscar López; y de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Se trata de ocho miembros del ala socialista del Gobierno y sólo una, Sira Rego, del socio minoritario de Sumar

AAGESEN Y ROBLES REPITEN AUSENCIA

Tanto Aagesen como las ministras de Defensa y de Juventud también van a faltar este miércoles, según comunicó el Gobierno hace una semana.

El Pleno de la próxima semana será el último antes de las elecciones autonómicas andaluzas del 17 de mayo, ya que en la primera quincena del próximo mes no hay previsión de celebrar sesiones plenarias por ser primera de mes y por ser la recta final de la campaña andaluza.