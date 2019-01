El número 2 de la Gürtel se desvincula del contrato a Orange Market para Fitur y dice que no conocía a Camps

Publicado 28/01/2019 18:19:48 CET

El número 2 de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha afirmado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que no tuvo nada que ver con la adjudicación a Orange Market del 'stand' de Fitur de la Generalitat Valenciana en 200X y que de hecho, apenas conocía al entonces presidente Francisco Camps.

Según han informado a Europa Press en fuentes jurídicas, Crespo, citado en calidad de investigado, ha explicado que sólo había coincidido con Camps en la boda del que fuera máximo responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, 'el Bigotes'.

En algo menos de una hora, Crespo, que ha acudido traslado en furgón desde la prisión donde cumple condena por la época 1 de Gürtel, ha respondido a la Fiscalía Anticorrupción en relación a la presunta participación de Camps en la adjudicación de aquel contrato a la empresa de la trama.

Conforme ha dicho, hasta el año 2008 se fiaba de 'él Bigotes' cuando le decía que era muy amigo de Camps, extremo que ahora cuestiona argumentando que en toda la instrucción del caso Gürtel "sólo" constaban dos grabaciones telefónicas entre ambos.

En todo caso, ha apuntado que ni las adjudicaciones ni las condiciones las fijaban las empresas, sino la Administración, que establecía por ejemplo, el fraccionamiento de los pagos y las adjudicatarias se veían "obligadas" a aceptarlo.

OTROS TESTIGOS

Además de Crespo, han declarado en calidad de testigos la ex jefa de prensa de Camps, Nuria Romeral; y la ex responsable de ventas de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Alícia Verdú. Ambas han señalado que no conocían las adjudicaciones ni tenían ninguna responsabilidad en las mismas.

Por la mañana había prestado declaración el ex secretario general del PP Valenciano, Ricardo Costa, quien se ha ratificado en lo que ya apuntó en el juicio sobre la financiación ilegal del partido: que era Camps quien ordenaba las contrataciones con las empresas de Gürtel.

Este martes están citados a declarar como investigados, el líder de la trama Francisco Correa y la ex directora General de Promoción Institucional Dora Ibars.

Asimismo, declararán Concepción Godoy, de la Fundación La Luz de las Imágenes y Vanessa Borrás, de la Ciudad de Las Artes y las Ciencias, ambas en calidad de testigos.