El 'número 2' de Interior niega "contacto directo" con la empresa de Koldo y alega que llegaron mascarillas y tests

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha negado este miércoles en el Congreso de los Diputados que tuviera "contacto directo" con Soluciones de Gestión, la empresa investigada en el 'caso Koldo' por el contrato de mascarillas al inicio de la pandemia, y se ha quejado de las numerosas "falsedades" como que adquirieran test anti-Covid inservibles o que desde el Ministerio del Interior entregaran documentación ilegible a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"No he tenido contacto directo con ninguno de los responsables, pero ni en este caso ni ninguno; mi labor fue firmar la declaración de emergencia", ha señalado Rafael Pérez en su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso, ante las denuncias de PP y Vox, que han acusado al Gobierno de no colaborar con la Justicia y de incurrir en "delincuencia institucionalizada".

El secretario de Estado ha añadido que el contrato de mascarillas y de otro material como los test se "ejecutó correctamente" en una situación de emergencia por las necesidades de policías y funcionarios de prisiones, y luego fue todo fiscalizado por la Intervención y el Tribunal de Cuentas.

ES "FÁCIL" CUESTIONAR AHORA A LA EMPRESA

"Qué fácil es decir a estas alturas que eran empresas que no tenían experiencia anterior", ha continuado Rafael Pérez, subrayando que la prioridad era buscar "30.000 mascarillas diarias" para los efectivos policiales. "Nadie me llamó ni me dio ninguna indicación para que contratara", ha enfatizado.

También ha lamentado que ahora haya quejas por la falta de una homologación europea de los test cuando la Unión Europea, en el inicio de la pandemia, aún no había fijado un criterio sobre esta cuestión. También ha ironizado sobre la posibilidad de que él tuviera "conocimiento" sobre la posible relación con un ginecólogo de la mujer de Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, a la hora de adquirir unos test "completamente válidos y sirvieron a su función".

Rafael Pérez ha defendido la transparencia con la que ha actuado el Ministerio del Interior en lo relativo al 'caso Koldo'. "En la documentación que se ha facilitado queda clara constancia, porque no ocultamos absolutamente nada", ha dicho.

SE APLICÓ LA NORMATIVA

El 'número dos' de Interior ha lamentado que el PP "prefiera agarrarse a fake news", criticando que "se preocupen por unas filtraciones y no se preocupen por otras". "Somos los primeros interesados en que se investiguen", ha añadido, apuntando a las garantías procesales de los investigados en las causas judiciales y para no poner en cuestión la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Aprovechan que no había mercado --para comprar mascarillas al inicio de la pandemia-- para decir que alguien influyó en nosotros", ha lamentado Rafael Pérez. "Tanto el procedimiento de mascarillas, como de los test o con otras empresas con las que se contrató fue todo por escrito, aplicando la normativa vigente, cumpliendo plazos de entrega y sirviendo al destino para el que fue contratado", ha terciado.

La diputada del PP María Isabel Sánchez Torregrosa ha tildado de "vergonzoso" la relación del Gobierno y el PSOE cuando está "acorralado por la corrupción dentro de las instituciones y el presidente tiene a familiares investigados por la justicia por tráfico de influencias".