Núñez Feijóo sitúa a Herrera como el "camarlengo" de todos los presidentes autonómicos y le pide que siga en política

Publicado 06/05/2019 13:52:00 CET

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha situado a su homólogo en Castilla y León, Juan Vicente Herrera, como el "camarlengo" de todos los presidentes autonómicos y le ha pedido que siga en política pese a abandonar la Junta tras las elecciones del 26 de mayo, a las que no opta como candidato del PP y será Alfonso Fernández Mañueco quien tome el relevo como cabeza de lista en las elecciones autonómicas.

"Si hay que buscar al cardenal laico de la política autonómica española ese es Juan Vicente Herrera, es el camarlengo de todos los presidentes autonómicos", ha asegurado Núñez Feijóo en un desayuno organizado por El Norte de Castilla en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), donde estuvo acompañado por Herrera.

En este foro, el presidente de Galicia ha considerado que la gestión de Herrera en Castilla y León evidencia que es posible gestionar con "criterios ortodoxos", sin "crear problemas" y desde el intento de "vertebrar un territorio muy complejo".

Núñez Feijóo ha asegurado que Herrera "deja en buenas manos" la Comunidad con una persona como Alfonso Fernández Mañueco a la cabeza de la candidatura del PP por su experiencia en gestión tanto autonómica, como miembro del Gobierno regional, como municipal como alcalde de Salamanca o dentro del partido, donde ha ocupado puestos como responsable del Comité de Garantías de ámbito nacional.

No obstante, ha pedido a Herrera que no deje la política y, en un ambiente distendido, ha señalado los "difícil" que es convencer a un burgalés. "El problema no es la voluntad de Casado, es que no es fácil convencer a un burgalés", ha manifestado, tras lo que ha garantizado que proseguirá "como el apóstol Santiago" en la idea de que es un "desperdicio" que Herrera deje la política.

Por su parte, Herrera ha asegurado que lleva dos meses preparando "papeles" porque hasta el momento no había tenido la experiencia de "entregar las llaves". Así, ha asegurado que trabaja en la elaboración de balances para ofrecer a su sucesor una visión "completa y rigurosa" al servicio de los ciudadanos.

Durante este desayuno Herrera ha manifestado en tono irónico que cuando abandone la presidencia que asumirá en funciones desde el 27 de mayo se irá a Galicia para luego volver a Burgos. "Allí decidiré que hago con el resto de mi vida", ha explicado.

Juan Vicente Herrera ha asegurado que Alfonso Fernández Mañueco es un "gran candidato". "Cuenta con mi voto", ha garantizado el presidente entre las risas de los asistentes entre los que también se encontraba Fernández Mañueco, de quien ha ensalzado haber logrado tres mayorías absolutas en Salamanca, ser una "persona de partido" y un "buen gestor".