Olona avisa al PP, ante próximas elecciones, que "el Gobierno será con Vox o no será"

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha avisado al Partido Popular este jueves que, de cara a las próximas elecciones autonómicas y las generales de 2023, "el Gobierno será con Vox o no será" y, en concreto sobre las andaluzas, ha advertido que no pondrán a disposición los votos de Vox para que los de Pablo Casado gobiernen en solitario.

"Si el PP necesita nuestro apoyo para entrar en San Telmo, que nadie pretenda que nosotros pongamos nuestros voto a disposición para que se conforme un gobierno en solitario", ha enfatizado la diputada del Vox en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, tras ser preguntada sobre si su partido apoyará al PP en caso de ganar las elecciones en Andalucía.

Sobre la posibilidad de postularse como candidata para los comicios andaluces, ha asegurado que "no es fabulación ni no" y que se trata de "una cuestión sobre la que se están haciendo elucubraciones, pero no es el momento de designar candidatos. "Es cuando se convoquen las elecciones", ha apuntado.

En clave nacional, Olona ha reiterado que el apoyo al partido de Pablo Casado pasará por la entrada de Vox en el Ejecutivo. "Significa que verdaderamente estamos convencidos de que es el momento de pensar en las siguientes generaciones (...) Va a ser lo mejor para los españoles, ya lo hemos demostrado", ha argumentado la parlamentaria, que ha incidido en que "ahora" es el momento de propiciar un cambio que "solo se puede producir con Vox dentro del Gobierno".

En cambio, sobre el caso madrileño, ha recalcado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no necesitaba los votos de Vox para gobernar. En este sentido, sobre la disputa en el PP de Madrid, Olona ha preferido no pronunciarse, aunque sí lo ha hecho sobre las cuentas pendientes por aprobar en la región madrileña: "Si se cumplen los acuerdos, habrá apoyo de Vox. Para mantener las políticas de izquierdas, no nos tendrán", ha asegurado.

Por último, ha recordado que esperan que el paso de Vox por la política "sea temporal", al tiempo que ha hecho hincapié en que quieren "suponer una alternativa real a las políticas que se vienen aplicando".