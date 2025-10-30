Una operación contra el amaño de apuestas en el tenis deja 16 detenidos, uno de ellos en España

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han participado en una operación coordinada por Eurojust y con la participación de autoridades de Francia, Bulgaria y Rumanía en la que han logrado desarticular una organización criminal responsable de un "complejo sistema" de amaño de partidos de tenis.

El grupo aseguraba "cuantiosas ganancias" a sus clientes al manipular los resultados de partidos entre 2018 y 2024, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa al hacer balance de la operación con 16 detenidos en Francia (9), Bulgaria (4), Rumanía (2) y España (1).

Fuentes de la investigación consultadas por Europa Press han precisado que entre los nueve detenidos en Francia hay tres tenistas y, que en el caso de España, el arrestado es de nacionalidad rumana y fue localizado en la provincia de Guadalajara.

Además, en España se han llevado a cabo dos registros, en Guadalajara y Valladolid, en los que se ha intervenido material probatorio para la investigación en la que han participado la Fiscalía Anticorrupción y los Juzgados Centrales de Instrucción número 3 y 4 de la Audiencia Nacional, así como la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Fiscalía Anticorrupción y el CENPIDA del Servicio de Control de Juegos de Azar.

TENISTAS FRANCESES Y GANANCIAS DE 800.000 EUROS

Hasta ahora, las autoridades han identificado ganancias por valor de 800.000 euros derivadas del amaño de partidos con transacciones financieras que operaban principalmente desde Bulgaria, aunque con la ayuda de intermediarios en otros países.

En este sentido, los investigadores detectaron que, desde España, Rumanía y Bulgaria, realizaban pagos a intermediarios franceses que hacían llegar el dinero a los tenistas franceses tras amaños consistentes en su mayoría en la pérdida intencionada de un set o un partido.

"Las investigaciones hicieron sospechar a los agentes que la red criminal pagó a varios jugadores, con un ranking superior al 100% en la ATP --Asociación de Tenistas Profesionales--, para que perdieran deliberadamente un set o un partido", ha añadido la Policía Nacional.

Las sospechas de amaño de partidos surgieron cuando jugadores de mayor rango fueron derrotados y perdieron puntos estratégicamente importantes durante los partidos. La comparación de otros partidos y jugadores, así como la revisión de las alertas de las casas de apuestas deportivas internacionales, reveló una conexión entre los partidos, lo que derivó en la operación bajo coordinación de Eurojust.