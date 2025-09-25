Ortega Smith (Vox) arropa a Espinosa de los Monteros : "A nadie puede molestar que venga a darle un abrazo a un amigo"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ofrece declaraciones a la prensa, tras el acto de nombramiento de los 134 agentes de la Policía Municipal, a 24 de septiembre de 2025, en Madrid (España).- A. Pérez Meca - Europa Press

AMP.- Ortega Smith arropa a Espinosa de los Monteros : "A nadie puede molestar que venga a darle un abrazo a un amigo"



Juan Bravo y Cayetana Álvarez de Toledo, del PP, asisten a la presentación de 'Atenea', de la que se ausentó a última hora Tellado

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El diputado y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha arropado este jueves el acto de presentación de la fundación política 'Atenea', presidida por el exportavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros, y ha señalado que no cree que su asistencia moleste en la dirección de Vox porque viene a darle "un abrazo a un amigo".

"Vengo a ver a un buen amigo y a darle mucho ánimo, que acierte en sus propuestas para España, que España necesita buenas propuestas de gente patriota, de gente valiente, y que eso sea para bien de los españoles", ha asegurado en declaraciones a los medios a su llegada al acto de presentación celebrado en el Colegio de Arquitectos de Madrid.

El diputado de Vox ha reivindicado la fundación de Espinosa de los Monteros para que dé "esperanza a mucha gente" ante la desesperanza que, a su juicio, ha provocado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Creo que España necesita, aparte de mantenernos unidos, ideas que nos den esperanza", ha reiterado.

Cuestionado por si cree que en la dirección de Vox puede sentar mal que haya asistido al acto de 'Atenea', Ortega Smith ha sentenciado: "No creo que a nadie le siente mal que yo venga a darle un abrazo a un amigo".

Al acto de lanzamiento de la plataforma también han asistido la expresidenta de Vox en Madrid y exportavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio; la exportavoz adjunta de Vox en el Congreso y exvicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares: el exdiputado de Vox por Badajoz, Víctor Sánchez Del Real; el ex secretario de Organización de Ciudadanos y asesor del PP con Pablo Casado en la Presidencia del partido, Fran Hervías.

También han acudido el cofundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras; la exportavoz en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio; la exeurodiputada Mazaly Aguilar o la exdiputada Magdalena Nevado; o el exeurodiputado de Ciudadanos y expresidente balear José Ramón Bauza.

TELLADO SE AUSENTA

Finalmente, el secretario general del PP, Miguel Tellado, no ha asistido al lanzamiento de la plataforma. Fuentes de su entorno consultadas por Europa Press han precisado que ha tenido que ausentarse para "terminar de cerrar una reunión" sobre la cumbre con presidentes autonómicos que celebrará el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, este fin de semana en Murcia.

En una entrevista realizada este jueves, Tellado ha asegurado que Iván Espinosa de los Monteros es una persona "tremendamente cabal" y ha añadido que no debería "sorprender" que un político vaya "a un acto impulsado por un político de otro partido". A su vez, ha saludado que "impulse un foro de pensamiento para construir una España mejor, dándole voz a la sociedad civil".

Por parte del PP también han acudido el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, o la diputada 'popular' Cayetana Álvarez de Toledo. También se ha presentado en el acto el presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, y Daniel Esteve de 'Desokupa'.

Asimismo, se han presentado en el acto representantes empresariales, como Miguel Garrido, de la patronal madrileña CEIM; el torero Cayetano Rivera Ordoñez o el exwaterpolista Pedro García Aguado, entre otros.