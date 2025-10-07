Óscar López exige que quienes han acusado al PSOE de financiación irregular "salgan a pedir perdón corriendo"

El Plan Spain Audiovisual Hub ya ha movilizado cerca de 1.600 millones de euros. - MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Asegura que Feijóo "está abrasado" en las encuestas donde "casi se cae de los dos dígitos", y lo acusa a "una doble pinza" de Abascal y Ayuso

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha exigido este lunes que quienes, en su opinión, han acusado al PSOE de financiación irregular "salgan a pedir perdón corriendo".

"Todos aquellos que han estado especulando con que había financiación irregular del Partido Socialista, los mismos que defendieron la financiación irregular que hubo probada y con sentencia judicial del Partido Popular, espero que salgan a pedir perdón mañana, todos corriendo", ha declarado en una entrevista en 'Hora 25' de 'Cadena SER', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado tras ser preguntado por si al PSOE le preocupan posibles informaciones que puedan seguir saliendo a la luz acerca de los casos de corrupción que involucran al exdirigente socialista Santos Cerdán, así como al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García; a lo que López ha respondido que "nadie está libre de corrupción" pero que "lo importante es cómo se actúa" frente a ella.

En este sentido, ha querido "recordar" que su formación "actuó con contundencia" frente a los casos mencionados, y ha señalado que desearía que "unos cuantos le pidieran perdón al Partido Socialista". "Se sembró una duda y hay quien ha especulado mucho sobre si había financiación irregular. La UCO dice que no hay financiación irregular", ha matizado.

Así las cosas, ha reiterado que espera que "todos aquellos que han estado especulando con que había financiación irregular" en el PSOE, se disculpen. "Lo importante es que las cuentas del Partido Socialista aparte de que están auditadas, cuadran (...) Exijo que se le pida perdón al PSOE", ha advertido.

ASEGURA QUE FEIJÓO "ESTÁ ABRASADO"

El ministro también ha asegurado que, a su juicio, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "está abrasado" y "todo el mundo lo sabe", argumentando que "en todas las encuestas tenía preferencias de presidente muy altas y ahora está que casi se cae de los dos dígitos".

"Tiene una doble pinza. Tiene el señor Abascal y la tiene dentro, con Ayuso. Los dos compiten con él en radicalismo y luego llega el señor Aznar y pone orden", ha esgrimido, aseverando que el líder de los 'populares' "tiene un problema" y que este "va a ser mayor" cuando lleguen las elecciones.

"Es absolutamente increíble lo que pretende el Partido Popular, no va a gobernar solo, no puede gobernar solo, el PP necesita a Vox", ha sentenciado.