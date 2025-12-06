Oscar López promete hacer todo lo posible para que Ayuso no "desmantele" la sanidad pública en Madrid

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, tras el acto institucional por el Día de la Constitución, en el Congreso - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública y candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Óscar López, ha asegurado este sábado que hará todo lo que esté en su mano para que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no se salga "con la suya" y acabe desmantelando la sanidad pública.

En declaraciones desde el Congreso donde ha acudido para participar de la recepción por los 47 años de la Constitución de 1978, López ha comenzado poniendo énfasis en el artículo 43 de la Carta Magna, que garantiza la sanidad como un derecho, "y no como un negocio".

De esta forma ha replicado a Ayuso, a quien ha acusado de "mentir" por acusar a la prensa de sacar a la luz un "escándalo" alrededor de unos audios del consejero delegado de la empresa gestora del Hospital de Torrejón.

LO DEL HOSPITAL DE TORREJÓN, "UN VERDADERO ESCÁNDALO"

Un "verdadero escándalo", ha insistido el socialista, porque "ejemplifica muy bien lo que está pasando como la sanidad en la Comunidad de Madrid: que la señora Ayuso está convirtiendo un derecho en un negocio".

Que Madrid tenga hoy un millón de personas en listas de espera "no es casualidad", ha remarcado López, sino que hay una decisión "política" detrás de que "grupos privados de sanidad hagan beneficios inmensos".

Así las cosas, el ministro ha querido lanzar "una voz fuerte" en defensa de la sanidad pública y ha prometido que desde el PSOE de Madrid harán todo lo que esté en su mano para defender este derecho a la sanidad de todos los madrileños, "y para que la señora Ayuso no se salga con la suya y desmentele un derecho constitucional".