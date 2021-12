Otegi dice que si no eliminan los aspectos "más lesivos" de la reforma laboral EH Bildu votará en contra

BILBAO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha advertido de que si no se eliminan los aspectos "más lesivos" de la reforma laboral, la coalición soberanista votará en contra.

En un comunicado, Otegi ha asegurado que en EH Bildu están "muy preocupados" ante el acuerdo alcanzado este jueves por el Gobierno central y todos los agentes sociales, "que no derogará la reforma laboral".

"Entendemos no ya que no va a haber una derogación integra de la reforma laboral, sino que tan siquiera se van a abordar aspectos muy lesivos de la reforma laboral, incumpliendo varios acuerdos, entre ellos el alcanzado con EH Bildu", ha criticado.

Por eso, ha afirmado que "si no se contempla el fin de la estatalización de convenios, es decir, si no respeta la soberanía en el marco laboral, y si no se eliminan todos los aspectos lesivos de la reforma laboral del PP como se comprometieron: ultra-actividad, control judicial sobre los EREs y despidos, indemnizaciones... EH Bildu votará en contra".