Dice que la democracia "está devaluada" al haber empresas que "compran políticos"

Publicado 23/03/2019 23:37:50 CET

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado que la democracia "está devaluada" cuando hay empresas que "compran políticos y los meten en consejos de administración".

Así lo ha manifestado este sábado Iglesias en una entrevista en el programa 'La Sexta Noche', donde ha hecho referencia a la contratación de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría por el despacho de abogados Cuatrecasas.

Asimismo, ha añadido que la democracia "está devaluada" cuando hay bancos que "doblan la mano" al Tribunal Supremo. "Los bancos tienen más poder que los diputados es decir la verdad y decir que los medios de comunicación privados tienen más poder que los diputados es decir la verdad", ha precisado.

En este sentido, ha asegurado que en España hay "periodismo de cloaca" y propietarios de medios de comunicación que "tratan de influir en la política".

Por otro lado, ha lamentado que se convierta en "el tema principal" si Quim Torra "quita los lazos amarillos o no o discutir que Abascal diga todos con pistolas". "Me parece una idiotez que esto se convierta en el principal tema del que se está hablando", ha comentado.

Tras la vuelta de su baja por paternidad, Iglesias ha destacado que ha cumplido con su "obligación como padre" y que haber cuidado a sus hijos durante tres meses hace que esté "más preparado para gobernar".

En este contexto, ha subrayado que es una "vergüenza" que los niños se queden con la madre, ya que, a su juicio, los permisos de maternidad y paternidad "tienen que ser iguales". "Hablaría muy mal de nuestro país si por tener un cargo público no se pudiera criar a los hijos", ha dicho.

En referencia a la salida de Íñigo Errejón de la formación morada, Iglesias ha destacado que les han pasado "buena parte de las peores cosas que le pueden ocurrir a un partido político". "Hemos cometido muchos errores y hemos dado vergüenza al dar una imagen de luchas internas por sillones y por egos", ha dicho.

"Hay cosas que no vi venir, no vi venir lo de Íñigo y tenía que haberlo visto venir. Tenía que haberlo visto venir también con Carmena, tenía que haberme dado cuenta de que las cosas no estaban funcionando", ha reconocido.

Para Iglesias, el enemigo de Podemos "no es Errejón", con el que aspiran a entenderse, sino que el "enemigo es el trío de Colón". "Errejón no mantiene cargos en Podemos, se ha montado otra formación política con Carmena. No me gustó la forma pero hay que asumir esto con madurez", ha apuntado.

El secretario general de Podemos también ha señalado que espera que los diputados de Vox no vayan "con pistolas" al Congreso. "Cuando me cruce con un diputado de Vox le daré los buenos días y actuaré con cordialidad, aunque con esa formación política vamos a tener muy pocas cosas en las que ponernos de acuerdo", ha comentado.