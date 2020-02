Pagazaurtundua dice a Otegi que tiene que "asumir la asunción política de la responsabilidad" de la violencia de ETA

Publicado 09/02/2020 15:38:05 CET

Considera una "incredulidad" pensar que con "las patologías feroces", como son los populismos, "vale el diálogo"

La eurodiputada de UPyD y hermana del que fuera jefe de la Policía local de Andoain y militante socialista Joseba Pagazaurtundua --asesinado hace 17 años por ETA--, Maite Pagazaurtundua, ha afirmado que le corresponde al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, "una reparación, una asunción política de la responsabilidad" y le ha vuelto a pedir que diga claramente si "el fin justifica o no los asesinatos".

El acto en memoria de Pagazaurtundua ha tenido lugar este mediodía junto a la escultura 'La casa de Joseba' del escultor Agustín Ibarrola en Andoain y ha contado con las intervenciones del hermana del homenajeado, de Ana Izpiri de Covite, del filósofo Fernando Savater y de José María Múgica, hijo del abogado y militante socialista asesinado por ETA Enrique Múgica.

Además, han asistido, además de la viuda del homenajeado Estíbaliz Garmendia, numerosos cargos del PP como Alfonso Alonso, Amaya Fernández, Borja Corominas, Alfonso Súarez Illana; Cristiano Brown de UPyD; Miguel Ángel Gutierrez de Ciudadanos; la expresidenta de UPyD Rosa Díez; el concejal de Barcelona pel Canvi en el Ayuntamiento de Barcelona y exprimer ministro francés Manuel Valls; y la alcaldesa de Andoain, la socialista Maider Laínez.

También han estado presentes la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, y la viuda de Enrique Múgica, Mapi Heras, con sus hijos José María y Rubén, entre otros. Además, algunos de los presentes han portado en sus manos hojas de papel en las que se podía leer 'Verdad, memoria, dignidad, justicia' que han levantado al aire durante el homenaje.

Maite Pagazaurtundua ha leído un mensaje que ha señalado les ha enviado el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra en el que se apuntaba que los "herederos de ETA" únicamente engañan ya "a los incautos y a los amantes de moquetas sillones". Además, ha señalado disponer de unas enmiendas que su hermano envió a Rodríguez Ibarra de un Congreso socialista "en el que él no estaría" y que "por respeto a la agrupación socialista de Andoain" ha decidido no leer.

En todo caso, ha reflexionado sobre la "democracia militante" que ha señalado ejerció su hermano y que "siempre hace falta ejercer", porque el Estado de Derecho se fundamenta "en el imperio de la Ley" que tiene que ser "cuidado y preservado cada día". También ha apuntado que "pensar que con las patologías feroces", como las que, a su juicio, son los populismos, "vale el diálogo es una incredulidad como poco".

"La Ley y el estado de derecho democrático son delicados y necesitan personas que sepan dónde están los límites, dónde está lo que no debe ser traspasado y lo que debe ser aplicado con rigor", ha sostenido.

A ello ha añadido que "si no se hace así, si no se cree en la Ley, en el imperio de la Ley, no habrá democracia sostenible". Además, se ha vuelto a dirigir, como hizo el pasado año también en el homenaje a Joseba Pagazaurtundua, al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para pedirle, una vez más, que responda 'sí o no' a la pregunta de si "el fin justifica los asesinatos" de ETA, algo "muy fácil", sobre todo "ahora que todo el mundo le abre las puertas". "Puede y debe", ha apuntado, para añadir que así nos dejaremos de "mentiras".

Para Pagazaurtundua si su respuesta es afirmativa "todos los que nos escuchen en los gobiernos y en los partidos tendrían que poner una línea roja", pero si dice que no, "estará liberando a toda la sociedad vasca y española del veneno que ha metido en la política". Además, ha señalado que asumir la responsabilidad no "humilla", sino que "los libera" y "les evita tener que seguir con una estrategia que lo único que hace es intoxicar a cada uno de los que se hace amigo de ellos".

"Es bueno para ellos y para todos" y, por supuesto, "reparador" para las víctimas de ETA, para la sociedad y para la política, ha sostenido. "No podemos cerrar las heridas mal porque vuelven", ha alertado. Además, ha advertido de que no se puede "permitir que quienes salgan de las cárceles vuelvan como héroes", ni pensar en una "prevaricación de futuro en el que se aplique el artículo 100.2 de la Ley penitenciaria para que se cumpla y se mienta sobre las condenas", si no hay antes "una reparación, una asunción política de la responsabilidad" que "la tiene que asumir Arnaldo Otegi".

UNIDAD

Múgica ha recordado a Pagazaurtundua como "un hombre enamorado de la vida que peleó y que sabía lo que era el sentido profundo de la libertad" que abría y cerraba todos los días la Casa del Pueblo de Andoain porque "para él era un signo de rebeldía, de resistencia, frente al terrorismo" y porque "preservaba un espacio de libertad" allí.

A su juicio, "hoy a través de su memoria nos convoca a lo mejor de todos nosotros, a la necesidad del combate contra los herederos del terrorismo que traen el mismo proyecto que amparó el terrorismo, de odio, de rencor, de persecución, a nuestra voluntad de ser personas libres, iguales" que tenemos que "seguir combatiendo ese proyecto de odio y exclusión".

Además, ha sostenido que "no hay otro camino" y, por ello, "si alguien se empeña en pactar, en llegar a acuerdos y apoyos con lo peor, se acaba en lo peor", pero, sin embargo, "si nos empeñamos en proseguir la senda de lo mejor, que era la de Joseba, la de libertad y de igualdad, de unidad pensemos como pensemos" lograremos "lo mejor".

Por su parte, Izpiri ha señalado que "en estos tiempos de posterrorismo" en Euskadi "se celebran actos y se pronuncian discursos en torno al dolor y al sufrimiento de las víctimas, de todas ellas, dicen algunos líderes de la izquierda abertzale, y lo dicen para eludir su responsabilidad política en los crímenes que cometió ETA". "Para diluir su responsabilidad en el discurso de que todos somos iguales ante el sufrimiento, pero no, no es así", ha subrayado, porque "hay el sufrimiento injusto de la víctima y hay el sufrimiento del perpetrador, del verdugo".

Izpiri ha criticado a quienes hoy acuerdan con EH Bildu "amparándose en el argumento de que ETA ya no mata", porque el mismo es "banal y olvidadizo", puesto que "las consecuencias de lo que era la actividad propia de ETA, los secuestros, extorsiones, asesinatos, no se han extinguido y, además, los perpetradores y sus aliados políticos no se retractan del mal que hicieron e incluso jalean a los exconvictos cuando salen de las cárceles tras haber cumplido condena".

Además, ha abogado por la "memoria" y por recordar "a cada una de las víctimas, que se restituya la integridad personal de cada una de ellas" pero también lograr que "en ese trabajo de memoria se recuerden los hechos tal y como fueron, el detalle de cada asesinato, la vileza de los medios utilizados, el mensaje de terror que se transmitía a la sociedad con cada muerte violenta", ha afirmado.

MEMORIA Y NACIONALISMO

En este sentido, ha advertido de que de no hacerlo "se va a imponer el relato oficial del Gobierno Vasco" que quiere recordar pero "edulcorando la interpretación, la comprensión del fenómeno del terrorismo etarra a través de la teoría de multiplicidad de violencias" o el de EH Bildu que "equipara a los perpetradores y a las víctimas". "No quiero una memoria light, fruto de las conveniencias de intereses políticos particulares, que endulce el amargor del pasado, porque eso equivaldría a la mentira, que es el olvido", ha opinado.

Fernando Savater ha sostenido que "la extrema derecha es el nacionalismo, el separatismo, está aquí en el Parlamento, en Cataluña", ha asegurado. "Esa es la extrema derecha que amenaza este país y contra la que hay que luchar", ha señalado, para añadir que hay que "seguir luchando contra la extrema derecha reaccionaria que es el nacionalismo", porque lo contrario es "convertir a los ciudadanos en rehenes de los territorios que tienen unos derechos inventados".