Page amenaza a ayuntamientos que no cumplan las leyes contra violencia machista con retirarles fondos relacionados

TOLEDO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha amenazado este miércoles a aquellas nuevas corporaciones municipales que no estén dispuestas a acatar las leyes contra la violencia machista, asegurando que no pueden aspirar a contar con los fondos que esas normas conllevan para determinados servicios.

"Se lo plantearé a las nuevas corporaciones. No valen 'chocotajás'. Si hay ayuntamientos que no están dispuestos a acatar las leyes promulgadas legítima y democráticamente contra la violencia machista, no pueden aspirar a contar con fondos que se disponen para esos servicios. Lo uno va con lo otro. O se asume la ley o no se asume", ha advertido el titular del Ejecutivo castellanomanchego, en un claro mensaje a los nuevos regidores de la región que están suprimiendo de sus estructuras de gobierno las concejalías de Igualdad.

García-Page ha realizado estas manifestaciones durante la inauguración en Toledo del XXXV Seminario de Seguridad y Defensa, donde ha admitido que estas leyes se pueden "discutir, pero lo que no vale es mantenerse ambiguo". "No se puede ser neutral".

De igual modo, en su intervención en este seminario, el presidente castellanomanchego ha entrado en el debate abierto al hilo del cuestionamiento de la existencia de la violencia machista y, tras aseverar que en su futuro Gobierno mantendrá la Consejería de Igualdad "por imperativo moral" y para seguir mejorando como sociedad, ha dicho, de cara a la nueva campaña electoral que se avecina, que le gustaría escuchar a los partidos políticos "quién se compromete a mantener o quién quiere quitar las leyes que han tenido consenso enorme".

"Está bien la retórica y puede servir para pescar votos y calentar la cabeza, pero lo importante es saber quién se compromete a derogar y quién a mantenerlas", ha insistido García-Page, que ha precisado que esas normas no solo "combaten cosas, pues también gestionan ayudas y fondos dirigidos a estimular la igualdad".

Tras confesar que los debates generados en torno a la violencia en plena campaña "le están soliviantando mucho", ha dicho "desconfiar mucho de la gente que habla de igualdad, pero niega una parte de ella", al igual que le ocurre con la violencia, pues considera que "la violencia trae violencia".

"Estamos y tenemos que estar comprometidos a dos cosas elementales en este país. Uno, al cumplimiento estricto de las leyes, sobre todo de aquellas leyes que no te gusten e incluso que tú no hayas aprobado, en eso consiste la fuerza de un Estado de Derecho. No en hacer lo que quieras, sino en cumplir lo que decide la mayoría", ha reivindicado García-Page, que ha pedido combatir todo tipo de violencia, incluso la retórica.

De ahí que también haya puesto el foco "en lo que están escuchando" los chavales que se está relativizando. "Que nadie se engañe que a la vuelta de un tiempo, veremos como se están complicando algunos conceptos y enfrentamientos por lo que están escuchando", ha alertado.