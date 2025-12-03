Page no ve en Moncloa "una perspectiva de salida noble" y cree que sin un cambio en 2026 "las cosas pueden ir a peor"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura, en Carrión de Calatrava (Ciudad Real), el ‘Centro de Interpretación del Vino’. - JCCM

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado este miércoles que "ahora mismo" no ve en Moncloa "una perspectiva de salida noble", y ha avisado que, sin un cambio en 2026, "las cosas pueden ir a peor".

"La situación política actual es la que teníamos cuando se inauguró esta legislatura: un laberinto sin salida (...) No creo que nadie, ni siquiera en Moncloa, pueda haber ahora mismo una perspectiva de salida noble", ha declarado durante su intervención en el acto 'Perspectivas 2026. Una reflexión compartida sobre el año que viene', organizado por 'The Objective' en Madrid.

Page ha advertido que, o "se produce un gran cambio de perspectiva" en el próximo año o "las cosas no pueden nada más que ir a peor". "Y probablemente pueden ir a peor para quienes más las pueden protagonizar y, lamento decir, que algunas veces hablo de los míos", ha remarcado, avisando que "la única salida decente" a la situación política actual es "la democrática".

"No estamos hablando de un problema en la política como consecuencia de una crisis económica o social (...) Estamos ante una circunstancia rara, el ambiente en el país es enormemente espeso, es enormemente enfrentado, es muy controvertido y no lo es por la situación económica", ha argumentado.

El presidente manchego ha aseverado que, en su opinión, la situación "tiene cura", si bien ha indicado que no puede decir cuál y, "menos aún señalarla": "Tiene cura porque si no la tuviera la situación de hoy es degenerativa".

Con todo, ha hecho un llamamiento a los partidos políticos, de cara a "la secuencia y espiral electoral que va a haber el próximo año", expresando que "sería decente y razonable" que éstos "volvieran a aspirar a que la gente les vote por sus méritos". "Ahora se aspira a que se vote por los deméritos del otro (...) y hay quien ha perdido la esperanza de ser votado por sí mismo", ha sentenciado.