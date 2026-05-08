Pardo de Vera no comparecerá este lunes en la comisión del Senado sobre Adamuz tras alegar motivos médicos

Archivo - La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera Posada, durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 29 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera no comparecerá este lunes en la comisión de investigación del Senado sobre la Red Ferroviaria por el accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba), después de haber remitido un parte médico que justifica su imposibilidad de asistir, según han informado fuentes del PP.

Por el momento, no se ha concretado una nueva fecha para su comparecencia ante la comisión impulsada por los 'populares' en la Cámara Alta.

Pardo de Vera había sido citada por su presunta implicación en contrataciones irregulares de personal en distintas empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes, así como por supuestas irregularidades en adjudicaciones de obra pública.

Desde el PP consideran que la expresidenta de Adif es una "pieza clave" en la investigación al haber sido una de las "máximas responsables" de la gestión y supervisión del estado de las infraestructuras ferroviarias y de las inversiones realizadas en la red.