Pastor defiende que el PP no esté en la manifestación pero recalca que cualquier mujer puede acudir

Publicado 07/03/2019 11:58:32 CET

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha defendido este jueves que el PP no apoye la manifestación del 8 de Marzo porque "no se identifica con quienes convocan la concentración", y aunque ha dicho que los líderes del PP no estarán, ha defendido que cada mujer "haga lo que quiera".

"He visto que no van a ir las vicesecretarias y tienen toda su razón y derecho, digo yo, pero no quiere decir que vaya quien le parezca", ha señalado Ana Pastor, indicando que si la manifestación "es contra la derecha" puede que nos sea buena idea que acuda el equipo directivo 'popular'.

"Libertad para que hagas lo que te parezca oportuno, eso va en cada mujer, en el PP la libertad es la máxima", ha subrayado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Sobre la huelga feminista de mañana, Ana Pastor ha apuntado que como presidenta del Congreso no ha ido a ninguna manifestación. "Mi papel es representar a todos, no es mi función", ha señalado.

No obstante, la dirigente 'popular' se ha reivindicado como "muy feminista" y ha recordado que las mujeres "están hartas" de que se hable en su nombre. "Hay que hablar de los problemas reales de las mujeres", ha asegurado para incidir en que el feminismo debería ser que cada mujer "haga lo que le de la gana".

DEFIENDE A PABLO IGLESIAS

Con respecto a la opinión que le suscita el cartel lanzado por Podemos para anunciar la vuelta de Pablo Iglesias como secretario general de la formación 'morada' y que ha sido objeto de numerosas críticas, Pastor ha opinado que "hay que ser muy cuidadosos con el lenguaje", recordando que "en nuestra sociedad hay muchísimo machismo".

"Iglesias es un defensor de las mujeres", ha aseverado, tras indicar que ha sido Podemos quien se ha dado cuenta del error. "Si yo pongo un cartel, no se me tiene en cuenta porque soy Ana Pastor del PP, pero si estás todo el día hablando de un tema tienes que cuidar mucho el lenguaje", ha zanjado.