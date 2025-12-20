Patinadores olímpicos y campeones de España ofrecen este sábado una exhibición de patinaje en la pista de León

Archivo - La pareja española Sofía Val y Asaf Kazimov en una imagen de archivo de 2022 con motivo de su debut en el Mundial absoluto de 2023 en Japón. - JOSÉ GALLEGO - Archivo

LEÓN 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El programa de actividades de la pista de hielo ice4city de León, ubicada en el aparcamiento del Centro Comercial Espacio León, avanza con una exhibición de patinaje que tendrá lugar este sábado a partir de la 11.00 horas en la que participarán patinadores olímpicos y campeones de España.

La exhibición de patinaje correrá a cargo deportistas con un excelente palmarés reciente, como una pareja olímpica en danza, tres campeones de España, cinco subcampeones y dos medallas de bronce. En la modalidad de danza participarán Sofía Val y Asaf Kazimov, patinadores de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno (FMDI), clasificados para los Juegos Olímpicos de Milano 2026 y subcampeones de España senior en los Campeonatos de España de Jaca del fin de semana pasado.

También estarán presentes Philoméne Sabourin y Raúl Bermejo, patinadores de la FMDI, medallas de bronce en categoría senior en Jaca el pasado fin de semana, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La exhibición continuará con la actuación de las parejas formadas por Inés Moudden y Alejandro García, patinadores de la FMDI y subcampeones de España Junior en los últimos Campeonatos de España en Jaca, y Sofía Gómez y Mario Martínez-Iñiguez, patinadores de la FMDI y recién proclamados campeones de España de la categoría Novice Advanced.

En cuanto a la muestra individual, correrá a cargo de Pablo García, de la FMDI y subcampeón de España Senior en los Campeonatos de España de Jaca del fin de semana pasado y Ariadna Gupta, de la Federación Catalana y campeona de España Senior en los C.E de Jaca del fin de semana pasado.

La pista ice4city de León, ubicada en el aparcamiento del Centro Comercial Espacio León, permanecerá abierta hasta el 1 de febrero. Además de sesiones de ocio abiertas al público y para escolares, ofrecerá un completo programa de actividades que incluye campeonatos, sesiones formativas y exhibiciones.