Patxi López acusa al PP de ser "fotocopia" de Vox y de "hacer la campaña" a Abascal

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa posterior a la reunión de la junta de portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

Sostiene que llamar "hijo de puta" al presidente, como a su juicio esconde el lema 'Me gusta la fruta', inhabilitaría a Feijóo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha acusado este martes al PP de haber hecho la campaña a Vox este verano y de haberse convertido en una "fotocopia" de la ultraderecha. "Yo, si soy de Vox, este verano hubiera sido glorioso para mí. No han tenido que hacer absolutamente nada: tomar el sol en la tumbona de playa porque el PP ya le hacía la campaña a Vox", ha señalado en una rueda de prensa.

López ha subrayado que hay un "enorme trasvase" de votantes de Alberto Núñez Feijóo a los de Santiago Abascal porque, a su juicio, "antes había una especie de barrera psicológica del el votante del PP que le costaba votar a la ultraderecha". "Ahora no hay barrera porque el propio líder se está animando a hacerlo", ha apuntado.

El dirigente socialista cargado contra las últimos declaraciones de los responsables del Partido Popular, a los que ha acusado de hacer "antipolítica" y realizar declaraciones "indecentes" para "chapotear en el fango".

Respecto a las palabras la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, de que "todas las semanas pasa alguien por los juzgados del PSOE", Patxi López ha remarcado que todas las semanas hay jueces que determinan culpables de corrupción a dirigentes del Partido Popular; "la semana pasada, cuatro".

"Eso se le olvida. Pero todo esto de chapotear en el fango para no decir efectivamente por qué votan en contra de la reducción de jornada, de los permisos de paternidad o maternidad, nada de lo que va directamente a mejorar la vida de la gente", ha apostillado.

"FALTA DE RESPETO INSTITUCIONAL, ASIMILACIÓN DE VOX E INSULTOS"

El portavoz socialista ha advertido de tres actitudes principales del PP: la "falta de respeto institucional", la "asimilación" de los discursos de la ultraderecha y los "insultos". Sobre la primera, ha vuelto a reprochar a Feijóo que no asistiera a la Apertura del Año Judicial: "una actitud es más propia de un 'hooligan' político que de un político responsable".

En segundo lugar, el diputado socialista ha criticado que el PP haya "duplicado" el discurso de Vox en inmigración. Y, en tercer lugar, ha criticado su "permanente vomitona de insultos".

"Empezaron algunos del PP de Madrid y su presidenta, Díaz Ayuso. Apareció Miguel Tellado --el secretario general-- con su gran ocurrencia de hablar de fosas donde hay que enterrar al Gobierno. Y acabó el propio Feijóo, colgando un vídeo cantando. Si se hubiera quedado ahí, hubiera sido hasta gracioso, aunque tenga menos arte de un armario empotrado para cantar. Pero es que lo utilizó para poner debajo 'Me gusta la fruta'. Y esto ya no es tan gracioso. Porque llamar hijo de puta al presidente inhabilitaría a cualquier dirigente político. Pero si eres del PP y dices esto, te promocionan. Esta es la desgracia que tenemos", ha manifestado.

Asimismo, López ha recalcado que no hay equidistancia entre el PSOE y el PP: "Unos insultan y otros somos insultados. Aquí no hay polarización porque no hay dos polos utilizando las mismas herramientas del insulto, de la descalificación y del fango. Acciones de Gobierno para mejorar la vida de la gente, insultos y fango. No todos somos iguales".