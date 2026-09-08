Patxi López, sobre la clasificación ideológica de periodistas de Interior: "No me gusta que se clasifique a nadie"

Archivo - El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha admitido este martes que no le gusta "absolutamente nada" que se hagan listas para clasificar a personas, en relación a la información que apunta a que desde el Ministerio del Interior se realizó un dosier con periodistas clasificados por sus ideologías políticas.

En concreto, según informa 'El Confidencial', Interior elaboró un documento secreto en el que clasifica ideológicamente a decenas de periodistas en activo que incluía su tendencia política y otros asuntos, como su posición respecto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y temas de actualidad.

Preguntado por estos listados con periodistas, López ha sido tajante: "No me gusta absolutamente nada ninguna lista en que se clasifique a nadie: ni por su pensamiento, ni por su ideología, ni por su raza, ni por nada". Es más, ha apuntado que espera que el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska dé las explicaciones que requiere el asunto.

SUMAR DICE QUE VA CONTRA LA LIBERTAD DE PRENSA

Por su parte, el portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha avanzado en rueda de prensa que aprovechará su pregunta al ministro del Pleno de control de este jueves sobre las agresiones a periodistas durante manifestaciones de apoyo a Ceuta para pedirle cuentas de por qué "se clasifica ideológicamente a periodistas".

Tanto Ibáñez como la diputada de Más Madrid, Tesh Sidi, han calificado de "grave" que se haga este tipo de dosieres sobre periodistas porque consideran que van en contra de la "libertad de prensa".

"Si se certifica esos informes, es gravísimo, es algo muy común en el bipartidismo de este país, que es supervisar y revisar qué hacen tus adversarios en vez de hacerse cargo de los problemas de la gente", ha apostillado Sidi, quien en todo caso ha dejado claro que no tiene la veracidad sobre ese informe atribuido a Interior.