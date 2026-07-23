Patxi López, tras comparar Morant a Feijóo con Hitler: No me gusta llevar la política a los extremos

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha cuestionado este jueves que la ministra de Ciencia, Diana Morant, haya comparado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con Adolf Hitler. "No es mi estilo, no me gusta cuando se lleva la política a los extremos", ha dicho.

Así se ha manifestado en los pasillos de la Cámara Baja después de las polémicas declaraciones de Morant, que han soliviantado al PP, al asegurar que "Feijóo está dibujando una coalición que se parece cada vez más a gobiernos criminales como el de Hitler".

El dirigente socialista ha defendido que "cada uno se expresa como cree conveniente", si bien sostiene que este tipo de palabras no forman parte de su vocabulario porque no comparte que se lleve la política a los extremos.

Eso sí, sí ha aprovechado su breve balance de los tres años que se cumplen este jueves desde las últimas elecciones generales para criticar que Feijóo se haya dedicado todo este tiempo a su "raca raca particular" contra el Gobierno y sin poner encima de la mesa "ni una sola propuesta" más allá de las que le ha impuesto Vox.

"No ha demostrado ser alternativa más que del insulto y la mala educación", ha añadido el exlehendakari, quien sostiene que mientras Feijóo siga por este camino, "mejor le irá al país".