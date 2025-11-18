Patxi López supone que Antonio Hernando se unió a la cita de Cerdán y Leire Díez como experto en las cloacas del PP

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 11 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, supone que el ahora el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, se sumó a una reunión que mantuvo el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán con la exmilitante socialista Leire Díez porque era el experto del partido en el tema de las 'cloacas' del Gobierno Rajoy y en las andanzas del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en el Congreso al ser preguntado sobre la presencia en esa cita de Hernando, que fue director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno con el ahora ministro Óscar López, hasta septiembre de 2024.

"No lo sé, parece que Leire llama a Ferraz, Santos la recibe y dice ¿quién más sabe de esta cosas porque conoció en su época los telejemanejes de las cloacas, de Villarejo y compañía? Pues Hernando, que me acompañe", ha relatado López. En el PSOE alegan que Hernando era portavoz socialista cuando el Congreso investigó las llamadas 'cloacas' de Interior en el Gobierno del PP.

Además, ha destacado que toda la información que Leire Díez llevó al PSOE "se metió en un pen drive y se trasladó a la Justicia" y ha reclamado que la Justicia determine si hay algún tipo de responsabilidad en este asunto para que se deje de utilizar para "echar porquería a todo el mundo", en especial al PSOE.

NO DESCARTAN ACCIONES LEGALES CONTRA LEIRE

A la pregunta de por qué Díez afirma que el papel de Hernando en aquella reunión no era "accesorio", López ha instado a preguntarle a ella y ha dejado caer que no descartan emprender acciones legales contra la exmilitante investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, es uno de los socialistas que viene exigiendo a la Ejecutiva de Ferraz que interponga ya una demanda contra Leire Díez habida cuenta del daño que sus declaraciones están haciendo al partido.

En su declaración ante el juez de este lunes Díez explicó que se había reunido en dos ocasiones con Santos Cerdán pero dijo no tener ningún vínculo con el PSOE ni haber ofrecido favores. Este miércoles, en una entrevista a 'Telecinco', recogida por Europa Press, ha indicado que no fue ella quien contó los asistentes a la reunión con el PSOE, sino que fue el también investigado Javier Dolset quien mentó a Hernando.

En concreto, Díez ha dicho que Hernando estuvo en la reunión mucho más de 20 minutos aunque se fue antes de que finalizara y ha llegado a insinuar que pudo borrar parte de la información del pen drive que entregaron en la a Santos Cerdán, relativa a un banco y que había desaparecido "misteriosamente".