Patxi López ve una "transición hacia el fin definitivo" de ETA

Actualizado 22/08/2011 17:18:07 CET

BILBAO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Patxi López, cree que se está viviendo una situación de "transición hacia el fin definitivo" de ETA, pero ha lamentado que todavía haya "demócratas a media jornada", en referencia a ciertos integrantes de Bildu, a los que ha advertido que no se les permitirá que estén en la "puerta" de la democracia "entrando y saliendo a su conveniencia".

En este sentido, ha afirmado que el miembro de esta coalición y diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, con sus palabras en las que calificaba de "error" los atentados de ETA en Cataluña, "abandonó de forma radical todos los valores democráticos" para lanzar "exabruptos" que parecían superados.

En un post publicado en su blog bajo el título "Demócratas a media jornada", López ha señalado que la gente de la antigua Batasuna, "que ahora se ha agrupado en la coalición Bildu", trata por todos los medios de aparecer "frente a los suyos y la sociedad vasca como los grandes vencedores de la situación actual". En este sentido, ha asegurado que "lo peor es parcialmente lo consiguen".

Sin embargo, el lehendakari ha indicado que su situación actual, la del acceso a la legalidad, ha sido "fruto de nuestra victoria y no al revés". "Bildu es legal porque así lo han establecido los tribunales competentes, pero es legal sobre todo porque han perdido su batalla", ha añadido.

A su juicio, la actual coyuntura en Euskadi es "una situación de transición hacia el final definitivo y total del ciclo terrorista en nuestro país". López ha manifestado que esta situación de transición comienza en el momento "en el que los terroristas y los grupos que les han brindado su apoyo asumieron su derrota".

"Dicho de otro modo: el camino de transición comienza en el momento en el que se dieron cuenta de que jamás vencerían al sistema democrático, en el momento en el que tuvieron que aceptar que la firmeza democrática y la defensa del Estado de Derecho contaba cada vez con mayor apoyo entre la población vasca y que nunca iban a conseguir absolutamente nada mediante la utilización de la violencia", ha asegurado.

El lehendakari ha manifestado que la defensa "firme" de los principios e instituciones democráticas es lo que ha conseguido "triunfar sobre el chantaje terrorista". En este sentido, ha recordado los años 80 cuando "mucha gente defendía que a ETA no se le podía vencer y que había que transigir, llegar a un acuerdo con ellos para terminar con la violencia".

"AFIRMACIÓN FALSA"

López ha señalado que resultó ser una "afirmación falsa" porque . cuando las instituciones democráticas y, "sobre todo, cuando la mayoría de la población dicen 'no' con firmeza y rotundidad, los terroristas son derrotados".

El lehendakari ha manifestado que lo "difícil" ya se ha logrado, pero "no podemos dormirnos en nuestro triunfo democrático porque la victoria puede ser usurpada por los que han atacado a la democracia".

"La democracia española y vasca se han fortalecido en la lucha contra el terrorismo: hoy somos conscientes de nuestra fortaleza, sabemos que nunca el chantaje terrorista condicionará el futuro colectivo de Euskadi. Y desde esta posición de superioridad moral y política apoyamos esta nueva transición para lograr la libertad plena para todos y la integración en la democracia de los que aún circulan por los aledaños", ha agregado.

López ha asegurado que habla de "aledaños" porque hay gente en Bildu "a la que le falta mucho recorrido democrático". "Son demócratas a media jornada. No han abandonado aún, de forma definitiva, su lado oscuro", ha afirmado.

El lehendakari ha indicado que son demócratas para "utilizar el poder" de las instituciones, pero "vuelven a su pasado demasiadas veces". Según ha añadido, cada vez que se consideran "fuera de la exigencia de legalidad o de la presión ciudadana, vuelven a buscar amparo en el poder oculto de otros tiempos, como si fueran incapaces de valerse por sí mismos sin la autorización y el apoyo de la vieja violencia que ha sido el elemento unificador más fuerte que han tenido".

A su juicio, por ello, se niegan a condenar la violencia pasada o a pedir con claridad la disolución de ETA. "Pero para algunos la media jornada democrática es aún más corta y habitan más tiempo en el lado oscuro del pasado", ha añadido.

MARTIN GARITANO

López ha hecho referencia a las jornadas en las que participó el diputado general de Guipúzcoa en Cataluña como "actor principal" y donde "abandonó de forma radical todos los valores democráticos, para lanzar exabruptos arrogantes e hirientes que nos parecían totalmente superados, incluso por los demócratas a media jornada".

"Y dejó que un actor secundario, del que me niego a poner su nombre, rebuznara con el ataque más crudo: 'no nos es conveniente que ETA se disuelva porque es la garantía de nuestra fuerza'. Ocurre a veces que un actor secundario dice de forma bruta lo que el actor principal de verdad piensa", ha afirmado en referencia a las palabras del líder del PSAN --partido miembro de la coalición Solidaritat Catalana per la Independència--, Josep Guia

López ha indicado que el camino a la democracia y libertad para "todos aún no ha terminado en Euskadi" y por ello es "tan importante mantener la firmeza". El lehendakari ha afirmado que "no se puede ser demócrata un rato y otro no" y "no se puede estar dentro y fuera a la vez".

"Si quieren entrar en la democracia, bienvenidos sean, es una gran noticia para todos. Pero nos les podemos permitir que estén en la puerta entrando y saliendo a su conveniencia. Yo he apoyado que se integren con los demás, con las mismas responsabilidades, en la democracia, pero para eso deben abandonar definitivamente su lado oscuro. Mientras no lo hagan seguirán siendo demócratas a media jornada y no podremos considerarles unos demócratas más que asumen la pluralidad política de Euskadi", ha advertido.

López ha señalado que se puede superar el pasado, pero "no se puede borrar" y ha asegurado que un elemento constitutivo de las instituciones democráticas de Euskadi es, "precisamente", la lucha contra el terrorismo.

El lehendakari ha manifestado que la defensa de libertad, de pluralidad, de la diversidad de identidades en Euskadi "no se puede entender sin aceptar la defensa de los valores democráticos frente al terrorismo totalitario que hemos padecido".

"Por eso el relato sobre lo que nos ha pasado es importante. Hay personas que dicen que hay diferentes relatos de lo ocurrido, igualmente validos. No digo yo que no. Cada uno, cada grupo podrá contar el pasado desde su propia mirada y experiencia. Tendrá que contar, además, cuál fue su posición. Y seguramente aprenderemos con el tiempo a tener relatos compartidos. Pero hay relatos que son una falsificación inaceptable", ha añadido.

El lehendakari ha recordado que, al final de su vida, Clemenceau, conversando con un amigo, le comentaba que, después de tantos años, "no parece tan claro de quién fue la culpa de la primera guerra mundial", "¿qué cree que dirán los historiadores? Y Clemenceau le contestó: no sé lo que dirán, pero sé con certeza que no dirán que Bélgica invadió Alemania", respondió.

Tras recordar esta anécdota, ha manifestado que hay "límites en el relato" que no se pueden traspasar "sin traicionar la verdad vivida". "Yo tampoco sé lo que dirán los historiadores pero sé con certeza que el futuro nunca dirá que las víctimas fueron los asesinos", ha concluido.