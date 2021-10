El PDeCAT avisa al Gobierno: Si aprueba la Ley Audiovisual con el PP "se le acaba la legislatura"

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, ha subrayado este martes que el Gobierno sabe que si aprueba la Ley Audiovisual con el PP "se le acaba la legislatura" y, por tanto, confía en que sea "responsable" y la modifique para que las plataformas tengan que ofrecer un mínimo de contenido en lenguas cooficiales, como le reclaman también ERC, Junts y Bildu.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Bel ha explicado que su formación lleva semanas hablando de este tema con el Ejecutivo y que, aunque el Ministerio de Economía "quizá no es lo suficientemente sensible", tiene "cierta confianza" en que haya modificaciones.

En este contexto, ha señalado que el Gobierno sabe que sólo puede aprobarla bien con el PP o bien con los partidos vascos y catalanes. "Más allá de los Presupuestos, el Gobierno sabe que si la aprueba con el PP se le habrá acabado la legislatura", ha dicho.

Bel ha puntualizado que eso no significa que no pueda "seguir gobernando", pero ha subrayado que eso será "una línea muy difícil de atravesar. "El Gobierno es consciente de lo que tiene entre manos y seguro que demostrará responsabilidad, es torpe en muchas cosas, pero no creo que lo sea a la hora de escoger socios para esta ley", ha comentado.

¿UNA ENMIENDA A LA TOTALIDAD CONJUNTA?

Sobre esta ley también ha hablado la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Noqueras, pero en su caso para insistir en que si no se "blinda" el catalán en la citada norma, no habrá negociaciones de los Presupuestos para 2022, una advertencia que su partido viene haciendo desde hace un mes, según ha recordado.

Por eso, ha celebrado que otros partidos independentistas también pongan este asunto sobre la mesa como condición para respaldar o no las cuentas del Gobierno, en alusión a ERC. Es más, ha aprovechado para reclamar que todas las fuerzas secesionistas catalanas presenten una enmienda a la totalidad de forma "conjunta" a los Presupuestos si no se atiende su reivindicación.