El PDeCAT avisa a Sánchez de que "pagará" el error de volver al antiguo PSOE: Ha dado a Vox su primer triunfo

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha criticado el discurso de este miércoles del presidente Pedro Sánchez sobre Cataluña, ya que considera que ha vuelto "al antiguo PSOE", de Susana Díaz y Joaquín Leguina, dando a Vox su primer triunfo tras las elecciones andaluzas. A su juicio, se trata de "un error" que el jefe del Gobierno "va a pagar".

Desde la tribuna del Pleno del Congreso, Campuzano ha dicho que el tono de advertencias de Pedro Sánchez hacia el Govern de Quim Torra supone un "giro" en el discurso del líder socialista con respecto a la moción de censura que le llevó a la Presidencia del Gobierno.

A su juicio, aquella moción de censura fue posible porque Pedro Sánchez reconoció en su discurso "las razones de fondo" del conflicto, y en cambio "ahora parte de la idea de que los que defienden la independencia están engañados, son tontos y están manipulados".

"Su discurso podría haber sido el de Susana Díaz, el de Joaquín Leguina, el de la parte más antigua del PSOE --ha resumido--. Ha dado el primer triunfo Vox".

Para Campuzano, este giro de discurso es un "error" que el presidente del Gobierno "va a pagar": "La experiencia de (Mariano) Rajoy es muy clara: no se puede gobernar España contra Cataluña, quien gobierna así está abocado a perder --ha afirmado--. No va a haber estabilidad política en España sin abordar la cuestión de fondo".

VUELVA AL ESPÍRITU DE LA MOCIÓN DE CENSURA

El portavoz de la antigua Convergència y hoy en Junts per Catalunya ha reclamado "·coraje" a Sánchez para apostar por reconocer las demandas soberanistas de Cataluña y le ha aconsejado no demonizar a los independentistas y volver al espíritu de la moción de censura de mayo: "Tan sólo en ese espíritu podrá gobernar. Si no lo hace va a entregarles a las derechas la hegemonía política", ha avisado.

En cuanto al PP y Ciudadanos, les ha recomendado evitar la destrucción del adversario y huir posiciones autoritarias que enlaza "con lo peor del franquismo sociológico", pues considera que "su pelea por la hegemonía en la derecha es lo que ha provocado el ascenso de Vox".