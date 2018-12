PDeCAT reclama a Sánchez una "cumbre" con el Govern que incluya la autodeterminación

Publicado 18/12/2018 13:39:18 CET

ERC exige al presidente que se traslade este viernes a Barcelona si es para "hablar de todo" y no sólo para "marcar perfil"

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluìs Cleries, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acepte celebrar una "cumbre" con el Ejecutivo catalán que incluya en la agenda de temas la autodeterminación de Cataluña, lo que sí justificará el traslado del Consejo de Ministros este viernes a Barcelona.

En su respuesta a Sánchez en el Pleno del Senado, Cleries ha exigido ese encuentro entre gobiernos para abordar asuntos sociales, de infraestructuras y económicas pero también "el derecho de autodeterminación", y que vuelva al diálogo por el que apostó, ha dicho, en el discurso con el que ganó la moción de censura que le llevó al Gobierno, con el apoyo del PDeCAT.

El portavoz ha avisado al presidente de que se le ve "atrapado" por el ascenso de la derecha y lejos del discurso de la moción de censura, "en el que reconoció que una cuestión política como Cataluña requería una respuesta política desde el diálogo". "El conflicto es entre España y Cataluña y en ningún caso entre catalanes", le ha dicho Cleries a Sánchez.

El portavoz ha censurado también el envío de cartas a varios consejeros por parte de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y los ministros del Interior y de Fomento, avisándoles de que las Fuerzas de Seguridad del Estado intervendrán si los Mossos no actúan frente a los llamados CDR. A juicio de Cleries, el Estado no puede acusar a la Generalitat de dejación de funciones cuando no cumple con "las inversiones comprometidas" en Cataluña.

El dirigente independentista ha reclamado también "la vuelta a casa" de los políticos catalanes presos por el proceso independentista catalán, lo mismo que ha exigido Mirella Cortés, portavoz de ERC en el Senado.

ERC NO RENUNCIA AL DIÁLOGO

Cortés le ha dicho al presidente que ERC "nunca" va a renunciar al diálogo, pero siempre que sea "para hablar de todo", incluida la celebración de un referéndum de autodeterminación de Cataluña.

La portavoz ha insistido en su denuncia de la "represión estatal" y de la "falsa imagen de violencia generalizada" en Cataluña que se ha construido, ha dicho, para "asentar" la condena a los políticos catalanes en prisión. "Los poderes del Estado no quieren aplicar la ley sino un castigo", ha dicho.

Cortés se ha referido también a la celebración el viernes del Consejo de Ministros en Barcelona y ha instado a Pedro Sánchez a reunirse con la Generalitat para "hablar de todo, todo, todo". "¿Tiene alguna propuesta para venir a Cataluña o solo vendrá a marcar perfil, a hacerse la foto?", le ha preguntado al presidente.