Peinado remite a la Fiscalía Europea la causa contra Barrabés por presuntas irregularidades en un contrato

Archivo - El empresario Juan Carlos Barrabés Cónsul a su salida de los Juzgados de Plaza de Castilla, a 15 de junio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El juez del 'caso Begoña Gómez', Juan Carlos Peinado, ha acordado remitir a la Fiscalía Europea la pieza separada sobre supuestas irregularidades en un contrato sufragado con fondos europeos contra el empresario Juan Carlos Barrabés, después de que la Audiencia Provincial de Madrid le apartara del juicio con jurado popular al que se enfrenta la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el magistrado expone que "resulta procedente", tras la decisión de la Audiencia Provincial, "remitir el conocimiento de los hechos a la Fiscalía Europea" y acuerda el archivo de las actuaciones "sin más trámite".

La investigación gira en torno a una licitación adjudicada por la entidad pública Red.es a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Innova Next, empresa de Barrabés, y KPMG.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil subrayó en un informe que en los informes de valoración de la licitación obviaron "deliberadamente la circunstancia de la inexistencia de un libro blanco como requisito necesario exigido en los pliegos a puntuar".

Según los investigadores, en el informe de valoración intercambiado por los evaluadores se observó que la UTE entre KPMG e Innova "no habría incluido el Libro Blanco" en la documentación requerida para la licitación, un hecho que "habría sido deliberadamente ocultado en los informes de valoración del mismo, al efecto de que no fuese detectado por otros licitadores".

Estos hechos fueron revelados tras el análisis del contenido de los correos electrónicos relativos a los procedimientos investigados por la Fiscalía Europea, que en 2024 asumió una investigación relativa a una serie de contratos en UTE en la que participó la sociedad de Barrabés y que se habrían llevado a cabo con adjudicaciones públicas de Red.es financiadas con fondos europeos.