Pérez de los Cobos relata la connivencia de Trapero y Forn para evitar la actuación conjunta durante el 1-O

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, asignado coordinador del dispositivo policial durante el referéndum del 1-O, ha relatado este martes en el Tribunal Supremo la connivencia entre los entonces mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y el conseller de Interior, Joaquim Forn, para evitar la figura del coordinador policial que tenía que velar por que se impidiera la votación ilegal.

"La relación siempre fue difícil con el señor Trapero", ha explicado Pérez de los Cobos, rememorando que el máximo jefe policial de los Mossos entendió la asignación por parte de la Fiscalía Superior de Cataluña de un coordinador policial para el 1-O como una "injerencia y el establecimiento de algún tipo de autoridad por parte de un funcionario de otra Administración".

"Trapero no solo asistió a la Junta de Seguridad", ha dicho sobre la reunión del día 28 de septiembre, a la que asistió el jefe de la policía catalana aunque no era miembro, "sino que se alineó con los convocantes de la actividad ilegal que se le había ordenado impedir". Un día antes, Trapero había trasladado al fiscal que era "de difícil consecución llegar a precintar la totalidad de los locales".

Tampoco veía posible Trapero "evitar la votación en la calle", según la versión de Pérez de los Cobos. El entonces mayor pidió que se delimitara el alcance de lo que podía considerarse o no referéndum. "A ver si va a haber cuatro individuos votando en una caja de zapatos y vamos a tener que impedirlo", dijo.

RETICENCIAS DESDE LA REUNIÓN CON EL FISCAL

Las reticencias de Trapero comenzaron con la primera orden del fiscal José María Romero de Tejada nombrando a Pérez de los Cobos como coordinador. Pidió que se pusiera por escrito y así se hizo, ha explicado el coronel. Este mando de la Guardia Civil ha recordado a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal que los recelos del mayor se expusieron en una reunión el 23 de septiembre en la sede de la Fiscalía Superior a la que asistieron ellos tres y también los máximos responsables de la Policía y la Guardia Civil en Cataluña.

Repasando el contenido de las siete instrucciones emitidas por el fiscal superior de Cataluña para evitar el referéndum del 1-O, Pérez de los Cobos ha relatado que el fiscal superior confirmó el día 23 su nombramiento como coordinador como "profesional de la seguridad pública encargado de auxiliarle en la labor de coordinación". El coronel, ahora jefe de la Guardia Civil en Madrid, era jefe del Gabinete de Estudios y Coordinación del Ministerio de Interior.

Pérez de los Cobos trasladó a Trapero que pensaba convocar otra reunión para el 25 de septiembre y le pidió que le concretara si iba a necesitar algún apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado. El mayor, según su testimonio, le dijo: "Sí, no te preocupes que tendréis la respuesta; es más, la respuesta ya os la ha dado el conseller".

El coronel ha apuntado que fue luego cuando conoció que Trapero aludía a la carta del día 22 enviada por el conseller Forn al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, rechazando que los Mossos necesitaran ayuda y quejándose de que la figura del coordinador era como aplicar el artículo 155 de la Constitución "por la puerta de atrás". El ministro le había informado en otra misiva que se enviarían a Cataluña refuerzos policiales.

UN PRIMER PLAN QUE NO EVITABA EL 1-O

Según el testigo, Trapero presentó un primer plan de actuación el día 23 de septiembre. El fiscal superior le trasladó que "no era apropiado para impedir el referéndum", sino que parecía el de "unas elecciones normales y habituales, y no de un referéndum prohibido que hay que impedir".

El coronel también consideró que el plan, "tal como estaba redactado", no impedía la celebración del referéndum. Después de esa "recriminación", Trapero se quejó al fiscal y le dijo que no le "reconocía" como mando para darle instrucciones. El fiscal, no obstante, también le pidió que modificara el plan.

Todavía el día 23 de septiembre, nada más salir de la reunión, Pérez de los Cobos tuvo conocimiento de que el conseller Forn había dado una rueda de prensa en la que se quejaba de que la Fiscalía se había excedido en sus competencias y que se quería "tutelar" a los Mossos d'Esquadra, además de "aplicar el 155 por la puerta de atrás". El coronel ha dicho que le sorprendió que Forn hablara de la reunión en la Fiscalía.

DESCONFIANZA DESDE "MUCHO TIEMPO ATRÁS"

Según Pérez de los Cobos, la desconfianza por la actuación de los Mossos se tenía desde "mucho tiempo atrás". Aún así se convocó la primera junta de seguridad en la Delegación del Gobierno el 25 de septiembre, a la que ya no acude Trapero sino su subordinado Ferran López --que pasaría a ser jefe de los Mossos con el artículo 155--.

"El ambiente era complicado, el señor Ferran López deja constancia que no están conformes con la figura del coordinador, y los servicios jurídicos interponen un recurso contencioso administrativo contra una orden verbal mía", ha dicho Pérez de los Cobos, en referencia a la orden de modificar el plan de actuación de los Mossos. Aún así, el coronel ha precisado que aquel día hubo "una reunión con cordialidad, sin la tensión que había con el mayor Trapero".

Pérez de los Cobos ha lamentado la "situación kafkiana" en la que fue derivando las siguientes reuniones y juntas de seguridad, concretamente la del día 28, convocada 24 horas antes de forma unilateral por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.