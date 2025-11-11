Pérez Dolset denunció un "espionaje" a Sánchez orquestado por empresas: "Le llenan su casa y las saunas de micrófonos"

Archivo - El consejero delegado de la multinacional española de servicios móviles avanzados (Grupo ZED), Javier Pérez Dolset llega junto a su abogado a la Audiencia Nacional, a 22 de noviembre de 2019. - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El empresario Javier Pérez Dolset denunció ante el fiscal Ignacio Stampa, la exmilitante del PSOE Leire Díez y el empresario Luis del Rivero que algunas empresas orquestaron "un espionaje" contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, cuando se convirtió en líder del PSOE. "Le llenan su casa y las saunas ---del suegro-- de micrófonos hasta arriba", advirtió en una conversación a cuatro en la que explicó que estas acciones "se expanden" cuando "el núcleo policial no es suficiente".

Así consta en el audio de la reunión, celebrada el pasado 7 de mayo y al que ha tenido acceso Europa Press, que el fiscal Stampa ha entregado al titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego.

"Hay campañas de espionaje al PSOE de Andalucía pagadas por Iberdrola y del BBVA desde el año 2002; contra Felipe González, por supuesto; Pedro Sánchez, desde el día en que se convierte en secretario general, bueno le llenan su casa y las saunas de micrófonos hasta arriba", se escucha.

El empresario subrayó que estas acciones "se expanden" cuando "el núcleo policial no es suficiente". "Entonces, el Ibex y todas esas empresas, luego sí tienen una característica común que nos hemos dedicado a trazar: una fijación especial con aquellos que se consideraban enemigos del Partido Popular de Rajoy", añadió.

Responsabilizó también al comisario jubilado José Manuel Villarejo. "Cuando el núcleo policial no era suficiente, eso se expande, y entonces el Ibex y todas esas empresas tienen una característica en común: (...) una fijación especial con aquellos que se consideraban enemigos del Partido Popular de Rajoy", expuso.

En ese sentido, Pérez Dolset advirtió de la existencia de "diez audios" en los que figuran "siete operaciones" basadas en "falsificar cuentas" o "inventarse noticias. "Aquí hay audios muy importantes, porque entre otras cosas están espiando al presidente del Gobierno, que le llenan de micrófonos", reiteró.

El empresario sugirió, además, que por encima del comisario jubilado había "tres personas" a las que "pedía autorización": "Francisco Martínez, Eugenio Pino o Cospedal", en alusión al ex secretario de Estado de Seguridad, el exDAO de la Policía y la exministra y ex 'número dos' del PP, respectivamente. E insistió en que "hay veces que le dicen "no".