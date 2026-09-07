Pérez Llorca se remite a los plazos de 'Génova' para nombrar candidatos: "Vivo con absoluta tranquilidad ese proceso"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se ha remitido este lunes a los plazos de la dirección nacional del PP para nombrar a los candidatos a las elecciones autonómicas y ha dejado claro que vive ese proceso con "absoluta tranquilidad".

"Pues mire, yo vivo con absoluta tranquilidad todo ese proceso, por lo tanto le recomiendo que usted también tenga esa tranquilidad. El partido ha marcado unos plazos y en esos plazos ustedes conocerán la solución", ha declarado Pérez Llorca, al ser preguntado si ya le han ratificado como candidato.

Así se ha pronunciado a su llegada al desayuno informativo organizado en Madrid por el Foro Nueva Economía con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que ha presentado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al que han acudido otros presidentes como el andaluz Juanma Moreno, la madrileña Isabel Díaz Ayuso, el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco, el murciano Fernando López Miras, o el gallego Alfonso Rueda.

'GÉNOVA' ELIGE A LOS CANDIDATOS A LAS AUTONÓMICAS

Según los Estatutos del PP, corresponde a la dirección nacional del PP que dirige Feijóo elegir a los candidatos del partido a la Presidencia de las CCAA y a los candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia.

En el caso de las capitales de provincia, el PP ya presentó públicamente a sus cabeza de cartel de las capitales de provincia ante las municipales que se celebrarán el próximo 23 de mayo de 2027.

'Génova' aplazó para la vuelta del verano la designación de los candidatos a las CCAA. El próximo año hay autonómicas en 12 territorios: Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, La Rioja, Murcia, Navarra, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla

Sin embargo, fuentes de la cúpula del PP han señalado que por el momento no hay fecha para ese acto de presentación de candidatos autonómicos, en el que se verá si el Comité Electoral Nacional del PP que preside el gallego Diego Calvo ratifica o no a Pérez Llorca como candidato a la Presidencia de la Generalitat.

Fuentes del partido consultadas por Europa Press ven difícil que 'Génova' finalmente decida remover a Pérez Llorca porque ya ejerce como presidente autonómico desde casi 10 meses, cuando sustituyó al frente de la Generalitat a Carlos Mazón. Este había presentado su dimisión a primeros de noviembre del 2025 a raíz de las críticas recibidas por su gestión de la dana.

TAMBIÉN ESTÁ PENDIENTE EL CONGRESO DEL PP VALENCIANO

Otra de las cuestiones pendientes es la celebración del congreso autonómico del PP valenciano, ya que el último se remonta a julio de 2021, cuando el entonces presidente nacional del PP, Pablo Casado, apostó por Mazón para que asumiera las riendas del PPCV.

Tras la salida de Mazón, la Junta Directiva Nacional del PP aprobó el pasado mes de diciembre la creación de una gestora para dirigir el PPCV que preside Pérez Llorca y que tiene como secretario general a Carlos Gil Santiago.

En los últimos meses, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps ha pedido de forma reiterada que se convoque ya ese cónclave del PP valenciano y ha calificado de "anomalía" que siga sin celebrarse.