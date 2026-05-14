Un perito ve indicios de manipulación en los mensajes de Fernández Díaz reconociendo el espionaje a Bárcenas

Archivo - El exministro del interior, Jorge Fernández Díaz, comparece en el Congreso de los Diputados, a 5 de marzo de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Un perito informático de la defensa ha afirmado este jueves ante la Audiencia Nacional que los mensajes que demostrarían que el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz era conocedor de la 'Operación Kitchen', causa en la que está acusado, contienen "indicios elevados de manipulación".

Los mensajes fueron protocolizados ante un notario por Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, también acusado en este juicio. En ellos, el exministro se interesaría por Sergio Ríos, el chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, y hablaba de los dispositivos volcados en el presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy para robar información sensible al extesorero.

"Hay unos elevados indicios de que aquí hay algo que no cuadra, de que aquí hay algún tipo de manipulación", ha subrayado el informático, que ha hecho hincapié en numerosas ocasiones durante su declaración en "las diferencias morfológicas" en los mensajes reflejados en las actas notariales, pese a que son "supuestamente de la misma aplicación, el mismo móvil y el mismo número".

NO ESTABAN EN EL MÓVIL DE SU NÚMERO DOS

El perito ha señalado que "es imposible acreditar" que los mensajes fueran enviados por el exministro del Interior, ya que no existe "una evidencia digital", y ha resaltado que en el "volcado que se le hizo al señor Martínez, no constan esos mensajes".

"Son pantallazos, pero no parecen pantallazos de un mismo teléfono ni de una misma aplicación", ha indicado el perito, que ha hecho referencia a que las capturas de pantalla "tampoco presentan elementos como la hora del teléfono, señal de cobertura telefónica o las notificaciones de las aplicaciones instaladas".

Asimismo, el perito ha señalado que el notario "eliminó ciertos mensajes que no eran objetos de sus requerimientos", lo que "descontextualiza el mensaje" y "mutila la prueba".

El informático ha apuntillado que "los notarios de alguna forma tuvieron que ser engañados o confundidos" porque "hay una serie de deficiencias técnicas gravísimas en todos esos supuestos mensajes".