Picardo cree que lo mejor para Gibraltar es un acuerdo tipo Schengen y elogia la "sensibilidad inédita" de González Laya

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha sostenido este viernes, a 13 días de que se haga efectivo del Brexit, que lo más positivo para Gibraltar sería un acuerdo tipo Schengen en relación al movimiento y ha aplaudido la "sensibilidad inédita" con la que la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, se está mostrando en las negociaciones.

Así lo ha expresado en una entrevista en 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, en la que el dirigente gibraltareño ha puesto el foco en la necesidad de alcanzar un acuerdo de "interés mutuo" para España y Gibraltar. En varias ocasiones, ha reiterado que confía en que este pacto llegará a tiempo a pesar de que falten seis días para Navidad.

Picardo cree que están a "unas pequeñas frases de un acuerdo histórico" y ha aprovechado para pedir a todos los que están negociando con él "rigor a nivel jurídico, pero también pragmatismo para poder llegar a ese acuerdo a tiempo". Además, preguntado por la posibilidad de no culminar en un acuerdo, ha enfatizado que no se permite "pensar en esa eventualidad" y que el viceprimer ministro, Joseph García, es quien se encarga de las contingencias para intentar que "la vida no sea imposible" si se empieza el año sin acuerdo.

"Gibraltar lo que busca es intentar buscar un acuerdo que nos permitiera tener más fluidez", ha explicado y, al ser preguntado sobre cómo se establecerá el control si el 1 de enero Gibraltar se convierte en frontera del Reino Unido con la Unión Europea, ha señalado que harán control de pasaportes o de otros documentos como DNI para asegurar que la persona tiene derechos. "Eso habrá que hacerlo a diario", ha subrayado.

En el caso de que no haya acuerdo, ha advertido que habrá que estampar cada pasaporte que, al año, son 15 millones de entradas. Eso significa un total de 30 millones de sellos al año: "Es mucha tinta innecesaria", ha lamentado. No obstante, ha reconocido que hay que comprender que la salida de la Unión Europea "es un cambio drástico" aunque esta se haga con acuerdo.

Sobre si considera que es mejor que esta negociación se esté llevando a cabo con este Gobierno liderado con PSOE y Unidas Podemos, Picardo ha recordado que comenzó bajo el Ejecutivo del PP con el ministro Alfonso María Dastis para después seguir con Josep Borell. Ahora la encabeza González Laya que, según ha insistido, "tiene una sensibilidad especial" que hasta ahora no habían visto para hablar de los intereses de los gibraltareños y entendiendo que Gibraltar es "parte del problema" al que se les avoca el día 1 de enero. También se ha referido al equipo negociador español que, en su opinión, "es positivo" y ha permitido crear un ambiente de progreso.

Por último, Picardo no ha querido dar a conocer el principal escollo y se ha remitido a insistir en que están todo el día negociando porque es lo que hoy impera en Gibraltar. "Los hemos dejado debajo de la mesa (los escollos) y no presentárselo a todos los medios. Hacéis una labor importantísima y lo hacéis muy bien, pero cuando encontráis los escollos se magnifican y convierten en muros imposibles", ha explicado.