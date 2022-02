La pieza de la vagina en ARCOMadrid podría llevar un 'aviso' para que "nadie se sienta incómodo"

Wynnie Mynerva junto a su obra 'Clossing to open', un día antes de la inauguración de ARCOmadrid 2022 en Feria de Madrid IFEMA, a 22 de febrero de 2022, en Madrid (España).

Wynnie Mynerva junto a su obra 'Clossing to open', un día antes de la inauguración de ARCOmadrid 2022 en Feria de Madrid IFEMA, a 22 de febrero de 2022, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La obra de la artista Winnye Minerva en ARCOMadrid, que incluye un vídeo explícito de una operación de la vagina de la propia autora, podría llevar un 'aviso' "para que nadie se sienta incómodo".

Así lo ha explicado la directora de ARCO, Maribel López, en el habitual encuentro con prensa de la apertura de la Feria, al ser preguntada sobre esta posibilidad, ya que el vídeo es explícito y a este encuentro también acuden menores de edad.

López ha remarcado no obstante que aún no había visto la pieza y está opción todavía no se ha puesto sobre la mesa.

En cualquier caso, ha explicado además que este 'disclaimer' no sería algo excepcional en la feria, puesto que ya se hace con algunas obras como aquellas que tienen una elevada potencia lumínica, y "sería muy diferente" a un tipo de censura con la pieza.

Previamente, en una entrevista con Europa Press, la directora de ARCO ya anunciaba que no volvería a haber una censura a piezas, como ocurrió en la edición de 'Presos políticos', de Santiago Sierra. "Eso fue un momento malo, pero de estos momentos salen aprendizajes y esto es algo que solo ha pasado una vez", apuntó.

Preguntada respecto a la cifra de visitantes, López prevé que serán "un poco menos" que las logradas en 2020, justo antes de que estallara la pandemia de coronavirus, en parte porque "las dinámicas han cambiado".

Sin embargo, el número de coleccionistas invitados superará los 350 --esta cifra sí se sitúa prácticamente igual que hace dos años-- y, además, ha indicado que apenas se han producido bajas de galerías participantes previstas.

"Este año además hemos reducido la cifra de galerías participantes y apenas hemos tenido 7-8 bajas, ninguna de última hora. Siempre que me han llamado preocupados, les he dicho que prefería que no se viniese asustado", ha destacado.

Por último, la directora, quien ha remarcado que está edición de '40+1' es "un homenaje" a las galerías, ha recordado que la pintura ha vuelto a predominar porque "nunca ha desaparecido". "Comercialmente, es lo más exitoso, pero hay muchas otras propuestas de calidad", ha concluido.