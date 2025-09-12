Pilar Alegría confía que Aragón no saldrá perjudicada con la reforma de la financiación autonómica

Critica que Jorge Azcón ha rechazado aplicar la condonación en Aragón "por ser una medida del Gobierno"

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha expresado su confianza en que el nuevo modelo de financiación autonómica no perjudicará a Aragón, reivindicando además que la comunidad ha recibido más inversión por parte del Gobierno de Pedro Sánchez que "nunca antes en la historia".

Al ser preguntada en una entrevista en 'Cadena Ser Aragón', recogida por Europa Press, si cree que puede pasar factura a Aragón el ser un territorio rodeado de comunidades autónomas con sistemas de financiación singulares --como en Navarra y pronto Cataluña--, ha respondido que no quiere que ninguna comunidad autónoma salga perdiendo y que tampoco quiere que Aragón salga perjudicada.

"Confío en que no va a haber ningún problema al mirar lo que ha pasado durante este tiempo por parte del Gobierno de España con Aragón, que es que ha transferido más inversión y más financiación que nunca en la historia", ha dicho.

Así, la también secretaria general del PSOE de Aragón ha expresado que lo que se está planteando desde el Gobierno de Pedro Sánchez es tener "un debate serio" con el que "ninguna comunidad salga perdiendo" con este nuevo modelo de financiación, que incluiría el traspaso del 100% del IRPF a las comunidades autónomas.

AZCÓN RECHAZA LA CONDONACIÓN POR VENIR DEL GOBIERNO

Por otra parte, la ministra ha señalado al presidente de Aragón, Jorge Azcón, por rechazar la condonación de la deuda para su comunidad autónoma --que ascendería a 2.000 millones de euros-- por, según ella, ser una medida propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez.

"El PP, y en este caso hablo en primera persona del presidente de Aragón, de Azcón, no quiere esta quita de la deuda porque es una medida positiva que está planteando el Gobierno de España", ha advertido.

Alegría ha recordado que la medida supondría una reducción de "mas de 2.000 millones de euros" a la deuda autonómica, una cantidad superior a lo que la comunidad invierte anualmente en política educativa, según la ministra. También ha señalado que el ahorro que supone está medida liberará fondos para aumentar la inversión comunitaria.

"El ahorro para las comunidades autónomas que va a suponer vía intereses, al reducir esa deuda claramente, se pueden destinar a mejorar la educación, a mejorar la sanidad, a mejorar esos salarios de los docentes o dedicarlo, por ejemplo, también a las políticas de despoblación o de reto demográfico", ha concluido.