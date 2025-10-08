Planas descarta sustituir la inversión en Defensa por la pesca: "No es un enfrentamiento entre tanques y tractores"

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de junio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha admitido este miércoles desde el Congreso la reducción de algunas partidas europeas para el sector pesquero, aunque ha descartado que la solución sea sustituirlo por la inversión en Defensa, a lo que el diputado del BNG, Néstor Rego, le ha retado a escoger entre la "calidad de la pesca" o la de las "armas".

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el diputado del BNG ha protagonizado una interpelación con el ministro Planas, cirticando que la partida presupuestaria para pesca de los fondos europeos se haya reducido.

Ante esto, Planas ha admitido que las partidas previstas por la Comisión Europea sobre la financiación de la Política Pesquera Común (PPC) se ha reducido en un tercio, pasando de 6.000 millones a 2.000 millones de euros, aunque ha descartado que la solución sea retirar la inversión en Defensa para destinarla al sector.

"El problema de fondo es con la pesca, pero también con la agricultura, no es un enfrentamiento entre tanques y tractores, es un error plantearlo así, se necesita seguridad y defensa, se necesita una política común de energía y se necesita también la seguridad alimentaria", ha asegurado el ministro.

Por su parte, el diputado del BNG ha insistido en que el aumento en el gasto militar por parte de los Gobiernos de la Unión Europea "provocan una dinámica de mayor confrontación y un riesgo de deflagración a gran escala" y ha asegurado que se debe "activar mecanismos de diplomacia internacional" que hagan innecesario armarse para que España y la UE "muden el rumbo" de su política en Defensa.

RECURSO POR LAS RESTRICCIONES EN EL ATLÁNTICO

En otro orden de cosas, el ministro de Pesca ha anunciado que va a recurrir a la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, por la que restringía 87 zonas del Atlántico a la pesca, argumentando que tiene que haber un equilibrio entre los elementos ambientales y la rentabilidad económica y social de la industria pesquera.

Según ha contado Planas, el Gobierno ha decidido recurrir el dictamen tras consultarlo con la Abogacía del Estado y después de mantener diversas reuniones con el sector pesquero, así como con las comunidades autónomas afectadas como pueden ser Galicia o Asturias.

El argumento de Planas para este recurso coincide con las exigencias que el BNG ha pronunciado durante su intervención en el Congreso, en la que instaba al Ministerio a hacer valer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoce la importancia de atender a las cuestiones sociales y económicas y no solo medioambientales, vetando "cualquier reducción de cuotas" contraria a esta resolución.

Además, Planas ha apoyado que se debe diferenciar entre la pesca de arrastre y la pesca con palangre al tratarse de "artes completamente distintas" y con un impacto ecológico en el lecho marino diferente.

El ministro ha asegurado que se encuentra en conversaciones con la Comisión Europea y que está aportando datos y argumentos desde el punto de vista científico para diferenciar legalmente estas prácticas. "El palangre de fondo es un arte que no de modo alguno los fondos marinos, y por el contrario es muy importante para nuestra flota", ha sentenciado.