Proponen desde el Congreso construir 2.600 viviendas al año en Baleares

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario del 'Fòrum de la Societat Civil per a la reconstrucció de les Illes Balears', David Abril Hervás, ha presentado en el Congreso de los Diputados un documento con más de cien medidas para hacer frente a la crisis del acceso a la vivienda en el archipiélago balear, entre las que incluye ampliar el parque público de vivienda en un 10% para 2040, lo que implicaría construir unas 2.600 casas anuales.

En su comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) sobre Insularidad, el representante del foro ha planteado que se deberían construir 40.000 viviendas en Baleares para el año 2040.

Los datos planteados por la plataforma afirman que un tercio del parque de vivienda balear no se dedica a vivienda habitual. Además, "15 de los 53 municipios de las islas tienen más viviendas de uso turístico que residenciales", ha asegurado David Abril Hervás en su diagnóstico.

Otro dato llamativo es que Baleares tiene "el mayor porcentaje de viviendas de alquiler del Estado", más de un 40%. Además, tomando el aumento de los precios y la precariedad de los salarios, los jóvenes baleares deberían asumir "33 años de salario integro, solo para pagar la entrada de una casa", ha asegurado Abril Hervás.

Así las cosas, el documento propone "desmercantilizar la vivienda" y promover un modelo distinto, pasando de la colaboración público-privada a la público-social, haciendo que entren nuevos actores, como pueden ser las cooperativas, que están "fuera de la lógica del mercado de la vivienda", ha afirmado Abril Hervás.

Es por ello que su propuesta se centra, entre otras cuestiones, en ampliar el parque de vivienda del archipiélago y crear un banco de viviendas municipales en régimen de alquiler, ya sea construyendo nuevas casas, a través de la compra de edificios enteros, promoviendo cambios de uso --de turístico a residencial-- o la reconversión de hoteles obsoletos en vivienda asequible.

Esta última posibilidad, ha afirmado el secretario del foro, fue aprobada y consensuada con las patronales del sector, pero a día de hoy no tiene ningún proyecto en marcha para transformar en viviendas complejos hoteleros obsoletos.

Además, Abril Hervás ha hecho hincapié en la necesidad de "cumplir la ley" de vivienda por parte del gobierno de Marga Prohens, concretamente en cuanto a la declaración de zonas tensionadas se refiere.

UNA "AUTÉNTICA PESADILLA" Y UN NEGOCIO LUCRATIVO

"Hacen falta políticas de vivienda en todos los niveles", ha afirmado Abril, quien ha destacado la necesidad de la cooperación entre todas las administraciones públicas para paliar el problema del acceso a la vivienda en Baleares, que es "el problema" de la comunidad y "de todo el país".

En este sentido, los comparecientes han recordado que "no se puede reducir un problema político a una simple cuestión de mercado, de oferta y demanda". Así, han incidido en que "no se puede ignorar que la vivienda se ha convertido en una auténtica pesadilla para los habitantes y un negocio muy lucrativo para algunos".

De hecho, han dado datos sobre la concentración de la propiedad de vivienda en el archipiélago, que es "la séptima comunidad autónoma en cuanto a grandes tenedores". Concretamente, unas 7.000 viviendas del parque de vivienda están en manos de propietarios que "tienen entre 25 y 100 casas" y unas 12.000 son de "propietarios que tienen entre 10 y 25" viviendas.

Además, Abril Hervás ha puesto el foco, "en clave de género" en un problema añadido a la crisis del acceso a la vivienda, como es el de las mujeres maltratadas, incapaces de salir de la casa en la que viven con su maltratador porque no pueden permitirse un alquiler.