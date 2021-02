El PNV advierte a PSOE y Podemos: "Empieza a cansar" la competición entre los socios de gobierno

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha avisado a PSOE y Podemos de que "empieza a cansar el 'tour de force' que están llevando" ambos, en referencia a las desavenencias hechas públicas sobre la tramitación de las leyes Trans y LGTBI.

"Cansa un poquito", ha insistido Esteban al ser preguntado al respecto durante una rueda de prensa en la Cámara Baja en la que ha pedido a los socios de Gobierno que "se pongan de acuerdo" y no "metan a todos" los grupos parlamentarios "en sus pequeñas peleítas", máxime cuando se trata de "temas serios".

Para el portavoz del PNV esta situación "no es agradable", en el caso de la Ley Trans por parte del PSOE, pero también, ha apuntado, cuando Podemos "hace un movimiento en el sentido contrario" y se "adelanta legislativamente". "No lo entiendo. No es la mejor manera de consolidar un Gobierno", ha abundado.

COMPETICIONES INTERNAS QUE NO SE ENTIENDEN

Esteban ha recriminado también a los dos socios del Gobierno que la semana pasara compitieran públicamente por anunciar reformas legislativas sobre delitos de opinión a raíz de la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel.

"No es bueno actuar a impulsos porque en un momento determinado suceda algo", ha censurado el portavoz de los nacionalistas vascos, incidiendo en que esta es una cuestión que merece una reflexión serena y ajena a "disputas que no se entienden dentro de un Gobierno".

"Hay que afinar mucho a la hora de legislar", ha comentado, antes de añadir que, a su juicio, algunos de los tuits por los que se condenó a Hasel eran "más o menos graves", pero otros eran directamente "sosos y sin sentido".