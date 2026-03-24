El PNV confirma su apoyo al decreto de rebajas fiscales, pero cuestiona el de vivienda por no haberse negociado

1072475.1.260.149.20260324181855 La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, a su llegada a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha avanzado este martes que su grupo votará a favor del real decreto económico para paliar la crisis originada por la guerra de Irán porque incluye "bastantes" de las medidas que presentaron al Gobierno, mientras que aplaza su decisión sobre el decreto de vivienda y critica que el Ejecutivo no haya negociado con ellos estas iniciativas.

En los pasillos de la Cámara Baja, Vaquero ha indicado que este primer decreto están "en la línea" de lo que pretenden e incorpora algunas medidas que también solicitan en la proposición no de ley (PNL) que se debate hoy para reforzar la competitividad y resiliencia de la industria siderúrgica y electrointensiva. "Por lo tanto, nos parece importante que el Gobierno haya incluido esas medidas", ha remachado.

En cuanto al otro real decreto ley, el número 8, referido a vivienda y alquileres, ha explicado que su grupo todavía no ha tomado una decisión y que, dado que no se va a debatir esta semana, la aplazan. Eso sí, le ha llamado la atención que propongan un tope del 2 por ciento del precio de los alquileres cuando ya hay un índice aprobado que regula esos aumentos, en referencia al índice IRAV que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

"ES UN 'O LO TOMAS O LO DEJAS'"

Además, la portavoz parlamentaria ha criticado que el Gobierno no haya negociado los decretos con su partido. "Aquellos grupos que han propuesto o que han impulsado estos decretos no han hablado ninguno con el Partido Nacionalista Vasco, han presentado las medidas y ahora es 'o lo tomas o lo dejas'. No hay un punto intermedio", ha afirmado.

No obstante, ha aclarado que sí han hablado con el Gobierno sobre el decreto económico y, sobre el del la vivienda, sí conocían el texto pero "no les han propuesto ni permitido hacer análisis del mismo".

Por todo ello, Vaquero ha señalado que quieren valorar "qué afecciones va a tener tanto a los inquilinos como al mercado del alquiler para tomar una decisión en consecuencia" y si, por tanto, esas medidas "son buenas o no lo son" antes de tomar la decisión de su voto sobre el segundo decreto.

Por otro lado, la dirigente nacionalista sí ha confirmado que votarán a favor de la PNL de Junts, que también se debate este martes en el Congreso, para eximir del IVA a los autónomos que ingresen menos de 85.000 euros, una iniciativa que en principio también apoyará el PSOE. Vaquero ha recalcado que se encontraba dentro de las 31 medidas que presentarán al Gobierno.