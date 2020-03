PNV cree que "la centralización" del estado de alarma ha generado deficiencias en compra y reparto de material

Ortuzar asegura que el Gobierno central "está en su derecho" de decidir si el Ejército desinfecta las infraestructuras del Estado en Euskadi

BILBAO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que "la centralización" por el estado de alarma decretado por el Gobierno de España ante la pandemia del coronavirus, ha generado "deficiencias" en la compra y reparto de material sanitario "que está tardando en llegar". "Quizá si cada comunidad autónoma pudiera haber ido asumiendo esas tareas, habría sido más eficaz toda la distribución", ha apuntado.

Además, ha asegurado que el Ejecutivo central "está en su derecho" de decidir si el Ejército desinfecta las infraestructuras del Estado en Euskadi, entre ellas, las estaciones de trenes o aeropuertos.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Ortuzar ha señalado que el Gobierno Vasco ha estado "centrado en sus prioridades" y las instituciones vascas "se han alineado bastante bien en la tarea ingente que hay por delante" desde que el Lehendakari declarara la situación de emergencia sanitaria por el Covid-19.

No obstante, sobre la actuación del Ejecutivo español, ha recordado que ya hicieron sus críticas porque el estado de alarma era "muy centralista y muy centralizador". "Algunas pequeñas deficiencias, o no tan pequeñas, se están viendo ahora con la compra y reparto de material necesario para los hospitales, los test, los EPI, que están tardando más de la cuenta en llegar", ha indicado.

A su juicio, "quizá si cada comunidad autónoma pudiera haber ido asumiendo esas tareas, habría sido más eficaz toda la distribución", pero ha considerado que "no es tiempo de críticas, sino de detectar errores que se puedan estar cometiendo" y atajar, "cuanto antes", nuevas situaciones no previstas.



ARRIMAR EL HOMBRO

"Es momento de arrimar del hombro, de que haya una coordinación y una colaboración entre todos para salir cuanto antes de esta situación. Ya habrá tiempo para aprender de los errores del pasado y corregirlos", ha manifestado.

Andoni Ortuzar ha señalado que "van en la condición humana" que, en este tipo de momentos, los partidos de la oposición, en términos generales, "quieren aparecer como los más listos que nadie" y quieren hacer ver que, si ellos hubieran estado en el Gobierno, "las cosas se harían de otras manera y, probablemente, no habría habido ni crisis del coronavirus, cuando es una pandemia global".

En todo caso, ha destacado que en Euskadi, en la reunión del Lehendakari con los partidos vascos, en la que se decidió posponer las elecciones autonómicas, "hubo un buen clima" y espera que las formaciones no se salgan de ese "cauce".

A su entender, hay que saber priorizar la lucha contra el coronavirus y apoyar a la gente que "está en primera línea, de frente" porque, en estos momentos, los "escándalos políticos" pueden ser "de lo más desolador".

"Tenemos que hacer un esfuerzo porque las disputas políticas se aparquen hasta el día en el que se levante el confinamiento. Ya habrá tiempo de discutir, de decir lo que se ha hecho bien o mal, por qué se han hecho unas cosas y otras no, pero ahora el momento es el de arrimar el hombro. No estamos para discusiones bizantinas sobre qué habría que haber hecho y no se ha hecho", ha reiterado.

LA SANIDAD VASCA

En cuanto a Euskadi, Andoni Ortuzar ha afirmado que hay una Sanidad "fuerte", que es capaz de "resistir todos los embates". Por ello, ha dicho que, "a pesar de todas las dificultades, vamos a poder hacer frente" a la pandemia.

En este sentido, ha señalado que en estos momentos es cuando "se agradece los esfuerzos que se hicieron por no hacer ningún recorte en el área de sanidad en la crisis económica". "Tenemos la suerte de tener una sanidad pública muy bien preparada, desde el punto de vista humano, pero también del material", ha aseverado.

También ha considerado que "es impresionante la labor que están jugando médicos, enfermeros, personal de seguridad, las personas que están en las residencias". "Ahora hay muchísimos héroes anónimos", ha manifestado.

Tras señalar que no sabe "si merece la pena mirar atrás" por si se ha podido actuar antes ante la pandemia, ha emplazado a ser ahora "lo más eficientes, diligentes, respetuosos y cuidadosos posible para poder salir adelante cuanto antes".

En su opinión, es "importante que lo que se haga ahora se cumpla a rajatabla, que este confinamiento sirva para algo". "Estamos haciendo todos un esfuerzo y una sacrificio enorme. Aunque solo sea por el trabajo que los sanitarios están haciendo, tenemos que ser férreos en las normas que se nos dan desde las autoridades sanitarias", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que, según se asegura, "en unos cuantos días vamos a pasar lo peor" y se va a dar "el dichoso pico" de contagio, y "luego va a ir descendiendo". "Si las medidas se cumplen correctamente, también los expertos coinciden en que, después de ese pico, vendrá ya una bajada, que ojalá sea igual de pronunciada en la cura de los enfermos que la que ha sido la de subida de contagio", ha indicado.

EJÉRCITO

El líder jeltzale se ha referido a la presencia del Ejército en Euskadi para desfinfectar y limpiar instalaciones que dependen del Estado, incluidas estaciones de trenes, y no ha querido entrar en "ese tipo de polémicas".

"El Gobierno central tiene instituciones en Euskadi, tiene infraestructuras en Euskadi y, si ha decidido que el Ejército es el indicado para hacer esas labores, allá él. Está en su perfecto derecho a decidir", ha indicado.

En su opinión, cada institución se debe "dedicar a lo suyo, a sus tareas y sus responsabilidades". "El Gobierno Vasco está cumpliendo con sus medios al cien por cien esas necesidades y tareas, y así queremos que siga siendo", ha apuntado, para insistir en que debe haber, por lo tanto, "un respeto institucional y que cada institución se dedique a lo suyo".

MEDIDAS EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Preguntado por si cree que se deben adoptar medidas más restrictivas que las actuales en la actividad económica, Andoni Ortuzar ha apuntado que, "si se garantizan las condiciones de salud de los trabajadores, hay que intentar mantener abierta la actividad económica lo más posible".

"Porque podemos estar enfrentándonos a un doble castigo de aquí a unos pocos meses: uno, el que estamos sufriendo ya del coronavirus, y otro, el de una crisis económica motivada por la pandemia que acabe con miles y miles de empleos, que nos ha costado tanto tiempo reconstruir desde la crisis del 2008", ha indicado.

Por ello, ha señalado que hay que intentar que, "cuantas menos empresas bajen la persiana, mejor, porque, a lo mejor, no van a ser capaces luego de levantarla para retomar su actividad". No obstante, ha remarcado que hay que mantener la premisa de que haya "las máximas condiciones de seguridad" a los trabajadores para que puedan ir a sus trabajos, facilitándoles material sanitario, flexibilizando horarios, haciendo turnos, desinfectando, etc.

No solo hay que valorar el coste económico que puede haber en el futuro, según ha dicho, sino que hay que "mantener toda la cadena que está detrás de la lucha sanitaria contra el coronavirus". "Hace falta mantener todos los hospitales abiertos y con suministros, hace falta mantener el suministro de alimentos y bienes básicos a la población", ha destacado.

En esta línea, ha apuntado que "casi toda la cadena de valor y empresarial es necesaria". "Tenemos que intentar mantener la actividad económica que podamos", ha apuntado, para recordar que, "desgraciadamente", se han tenido que cerrar bares, comercios y negocios.

"Por respeto a esa gente, el día en que se puedan abrir sus comercios y que se puedan poner en marcha sus negocios, la población tenemos que tener capacidad de consumo para ayudarle a ellos también", ha indicado.

Por ello, ha explicado que paralizar la actividad industrial sería "un error".