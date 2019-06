PNV cree que el pasado de EH Bildu debe ser "calificado" y lamenta que no haya "contundencia" cuando hace autocrítica

Publicado 22/06/2019 13:07:03 CET

Para EH Bildu "determinadas formas de violencia se encubren" con un "negacionismo que no se soluciona con declaraciones de buena voluntad"

BILBAO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha sostenido que ETA ha dejado un pasado que requiere "clarificación y calificación" y ha advertido, en este sentido, que EH Bildu "atesora un pasado que debe ser calificado". A su juicio, "la calificación que se le demanda de forma autocrítica se produce esporádicamente y por determinados líderes", sin "contundencia al respecto".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los parlamentarios vascos han analizado la aprobación esta semana, por unanimidad en el Parlamento Vasco, de una iniciativa para reconocer a las víctimas de la tortura, de tal forma que el Gobierno Vasco organizará el próximo año un evento para sumarse a la iniciativa de las Naciones Unidas de celebrar el 26 de junio el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura.

Según ha considerado el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, el reconocimiento en el Parlamento ha costado un tiempo, "quizá necesario para la evolución de las posiciones políticas", y ha recordado que tiene como origen un informe del Gobierno Vasco sobre la tortura.

"La evolución de las posiciones políticas nos lleva a reconocer la existencia de la tortura. El objetivo es el reconocimiento a las víctimas y es lo que se ha aprobado", ha indicado, para añadir que en el fondo de toda esta materia "el foco se sitúa siempre en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque determinados discursos intentan incluir a la Ertzaintza".

A su juicio, cuando se va "a los números y se baja al terreno de lo concreto se ve que el modelo preventivo de la Ertzaintza sí se ha producido" y permite "descartar la existencia estructural de conductas de tortura, sin caer en la autocomplacencia porque pueden existir irregularidades" en la Policía vasca.

Asimismo, ha considerado que el pasado "obliga a abrir las carpetas, no cerrarlas, para que se sepa la verdad y la injusticia que late en las vulneraciones de Derechos Humanos".

"Vulneraciones de Derechos Humanos ha habido muchas. ETA desapareció, pero ha dejado un pasado que requiere de una clarificación y calificación", ha defendido.

Para Egibar, el conjunto de EH Bildu, "con sus distintos partidos, atesora un pasado que debe ser calificado. La gente exige no ya condenas sino que desde la perspectiva de presente se califique el pasado reciente".

"La calificación que se le demanda de forma autocrítica se produce esporádicamente y por determinados líderes, no hay contundencia al respecto. Cuando hablamos de la autocrítica respecto al pasado cada uno tiene una diferente responsabilidad. Y ahí, EH Bildu y sobre todo Sortu, tiene una contribución que hacer que creo realizan de forma gradual", ha concluido.

EH BILDU

Por parte de EH Bildu, el parlamentario Iker Casanova ha advertido de que en el caso de la tortura se está ante "una de las violencias que este país ha vivido" y ha denunciado que estas víctimas no son "ni más ni menos que otras pero en su caso la victimización no está reconocida" al haber habido "impunidad".

En este sentido, ha lamentado la existencia de un "discurso sistemático de negación de esta violencia, pese a que la mayoría de la sociedad vasca tiene claro que no solo ha existido sino que ha sido sistemática".

"Ha habido un sistema establecido para que la tortura se produjera y quedara impune. Y todo esto pasaba por los torturadores, por los estamentos judiciales y por un sistema de medios de comunicación que ocultaba lo que pasaba; y también por partidos que negaban lo ocurrido", ha añadido.

A su juicio, actualmente es "hora de pasar página y empezar por el reconocimiento de las víctimas". "La verdad es el primer paso para superar un conflicto y las víctimas piden la verdad. Se trata de buscar la reparación de estas víctimas", ha añadido.

No obstante, ha afirmado que para EH Bildu "determinadas formas de violencia se siguen encubriendo", basándose en un "negacionismo que no se soluciona aprobando una declaración de buena voluntad".

"Hay un Estado, y unos partidos que lo han gestionado, que ha desarrollado sistemáticamente la práctica de la tortura, no lo han reconocido y ha revictimizado a las víctimas negándolo. Que el Estado asuma lo que pasó", ha afirmado, al tiempo que ha acusado al Estado de haber creado "el GAL y el Batallón Vasco Español, darle impunidad y ocultar esa violencia".

ELKARREKIN PODEMOS

Desde Elkarrekin Podemos, la parlamentaria Edurne García ha afirmado que con la aprobación de la iniciativa "se ha dado un gran paso, aunque quedan más por dar". "No hay sociedad ni Estado libre de la lacra de la tortura pero hemos conseguido sacar adelante un tema clave: reconocer que ha habido víctimas y que fue un sufrimiento injusto", ha valorado.

Asimismo, ha defendido que en cuestiones de Derechos Humanos "no se hacen las iniciativas contra nadie, sino en favor de", y ha señalado que junto a los casos de "motivación política" son "especialmente vulnerables a la tortura" otros sectores como los "migrantes, las personas con diversidad funcional o el colectivo LGTBI".

PSE

Por su parte, el parlamentario del PSE-EE Eneko Andueza ha manifestado que su formación "siempre ha participado en ese consenso o iniciativas favorables al reconocimiento de todas las víctimas". De este modo, ha recordado que el reconocimiento a las víctimas de torturas policiales ya existía. "Hay 187 víctimas reconocidas a través de un decreto aprobado durante el Gobierno de Patxi López", ha añadido.

Asimismo, ha incidido en que la cuestión del reconocimiento a estas víctimas "no es que surja de un grupo parlamentario concreto sino que estaba encima en la mesa en la ponencia de memoria".

"Son víctimas y como tales tienen que estar siempre en el centro. Ojalá en el futuro todos los grupos nos pongamos de acuerdo para acordar un suelo de este tipo a aquellas víctimas no reconocidas porque sus asesinatos no se han esclarecido... El negacionismo no cabe pero tampoco cabe hacer selección de las víctimas y priorizar", ha alertado.

Por último, ha condenado "rotundamente la violencia del GAL" y ha considerado que hay que reparar a las victimas. "Ojalá que en un futuro muy próximo EH Bildu o Sortu tengan el valor de decir que la violencia de ETA fue injusta", ha finalizado.

PP

Por último, el parlamentario del PP vasco Carmelo Barrio ha sostenido que su formación apoyó la iniciativa tal y como se le había pedido desde Elkarrekin Podemos y "no podía ser de otra manera".

"Estábamos apoyando el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura... hicimos un planteamiento de buena voluntad y eso fue lo que pasó", ha recordado, al tiempo que ha denunciado que, sin embargo, desde EH Bildu "se nos insultó gravemente" y "nos llamaron hipócritas y falsarios".

De este modo, ha sostenido que fue como consecuencia de los "insultos "del representante de EH Bildu Julen Arzuaga que el PP tuvo que "defenderse" y recordar que "el mayor torturador de este país ha sido ETA y quien nos trababa de dar lecciones sigue en esta órbita".

Por último, ha criticado que EH Bildu intente "dar lecciones a todo el mundo", lo que le convierte en un "telepredicador de la mentira". "Es incapaz de hacer una reflexión de lo que supone su negativa a despegarse de ETA y su actividad durante estos años", ha incidido.

Por ello, ha advertido de que cuando se hacen esos planteamientos por los portavoces de EH Bildu, "cada vez está más claro que nuestra posición crítica a la Ponencia de Memoria está absolutamente justificada". "No nos dicen la verdad y no hay sinceridad", ha acusado a la formación soberanista.