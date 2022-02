PNV espera que "en días" llegue a Euskadi el IMV salvada la "resistencia" a traspasar "el 100% y para siempre"

Ortuzar cree que "se puede cerrar el calendario de transferencias en seis u ocho meses" y cumplir el Estatuto en esta legislatura

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, espera que en "cuestión de días" llegue a Euskadi la transferencia de la competencia del Ingreso Mínimo Vital, una vez salvada la "resistencia" del Gobierno de Pedro Sánchez a traspasar "el 100% y para siempre" de esta materia. Además, ha afirmado que, si hay voluntad política, se puede cerrar el calendario de transferencias "en seis u ocho meses" y que los equipos trabajen "mañana, tarde y noche" para que en esta legislatura estatal se cumpla el Estatuto.

Ortuzar, que ha participado en el desayuno de Fórum Europa-Tribuna Euskadi, confía en que ya "esté muy cerquita" la transferencia, después de que "los aspectos sustanciales", como que sea definitiva y sin limitación temporal, "están solucionados".

No obstante, ha explicado que ahora quedan por cerrar también "cosas relevantes, como temas de Hacienda, etc", algo que precisa que se hagan ajustes técnicos "finamente". Por ello, espera en que, "salvado el obstáculo principal político, que era esa resistencia del Gobierno a transferir el 100% y para siempre del IMV, lo otro sea cuestión de días, y que dentro de poco la comisión mixta de transferencias pueda llegar a un acuerdo y sea firme el traspaso".

"Yo, en lo personal, lo llevo como un dolor, porque firmé el 20 de mayo de 2020 con Carmen Calvo (entonces vicepresidenta primera) ese compromiso, y lo hemos tenido que pagar, no una, sino tres veces, y se tenía que haber cumplido hace seis meses", ha añadido.

En concreto, el líder jeltzale se ha referido a los tres "pagos" que ha tenido que realizar su partido para que se transfiera a Euskadi el IMV. "Primero, pagamos una prórroga del estado de alarma, pagamos la Ley del Ingreso Mínimo Vital --que la habríamos enmendado de arriba a abajo-- y también en los últimos Presupuestos Generales del Estado", ha indicado.

Andoni Ortuzar ha dicho que el PNV tiene un problema "en las relaciones con Madrid", que ellos pagan "al contado" y cobran "a 90 días", aunque "últimamente es a más de 180".

En todo caso, ha afirmado que no van a "amenazar" para que se materialicen las transferencias acordadas. "Vamos a dar por buena la excusa de la pandemia, que nos ha tenido a todos patas arriba, pero ahora ya no hay (excusas). Estamos en una situación de acción política en la que podemos actuar", ha precisado.

A su juicio, todo depende de la voluntad política y, si la hay, "se puede cerrar el calendario de transferencias en seis u ocho meses". "Podemos poner a los equipos a trabajar mañana, tarde y noche porque, por nuestro lado, va a haber voluntad política para sacar los acuerdos adelante", ha aseverado.

Ortuzar ha reconocido que "habrá algunas cosas", como la Seguridad Social, que será de "las últimas" transferencias, "y correrán ríos de tinta y habrá mil papeles que entrecruzarse". "Pero nos tenemos que poner ya. Nosotros queremos que esta legislatura estatal sea la de la culminación del Estatuto de Gernika, más de 40 años después", ha añadido.

PSE-EE

El líder del PNV entiende que ahora el nuevo secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, tenga que "cimentar su liderazgo, darse a conocer y marcar un perfil para su sigla", que sea "mas fuerte y con unas aristas un poco más marcadas" que el de su predecesora en el cargo, Idoia Mendia.

En este sentido, cree que los socialistas vascos consideran que la política vasca "empieza a ser cosa de dos, del PNV y EH Bildu", y ellos no quieren "resignarse", sino que pretenden legítimamente que "sea, al menos, cosa de tres".

En su opinión, esto lleva a Andueza a "marcar una posición comunicativa con más énfasis y con más asiduidad que en la época anterior". "Creo que tiene que ajustar un poco el diapasón, porque le está yendo la nota un poco alta", ha señalado.

Andoni Ortuzar ha explicado que ayer mismo estuvo hablando con el líder del PSE-EE. "Las cosas por dentro están mucho mejor que por fuera", ha remarcado.

LEY DE EDUCACIÓN

Preguntado por la futura Ley de Educación que se quiere aprobar en el Parlamento vasco, ha asegurado que en Euskadi "nadie tiene problema para aprender castellano". Por ello, ha emplazado a "no buscar problemas donde no los hay" y a no politizar esta materia, en la que hay "una larga tradición de consenso".

"No vamos a dejar que se utilice el tema de la lengua para crispar a esta sociedad donde no hay crispación. Nosotros no tenemos un problema de crispación por la elección de modelos educativos. Lo que tenemos es que ver si los modelos educativos que tenemos son los mejores y salen de las aulas la mejor formación posible de nuestros jóvenes. A eso nos vamos a dedicar", ha asegurado.

A su juicio, el pacto de la Ley "va a salir bien y con muchísimo apoyo". "El que se quede fuera va a tener un problema para justificar por qué se queda fuera, porque se va a mejorar y consolidar un modelo educativo de hace 25 o 30 años a la realidad y necesidades actuales. Pero politización, cero", ha indicado.

FONDOS EUROPEOS

El líder jeltzale se ha mostrado crítico sobre la gestión de los fondos europeos y ha asegurado que están "preocupados". "Nos da la sensación de que se ha optado por un sistema de gestión de los fondos excesivamente opaco, muy enmarañado, con decisiones incluso contradictorias", ha manifestado.

Considera que, de esta forma, se está "ralentizando la toma de decisiones" y cuestiona "la transparencia del proceso". Por ello, se lo han transmitido a la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño.

"Es una preocupación compartida por mucha más gente, no solo del PNV o de las instituciones vascas. Espero que lo corrijan", ha dicho, para admitir que "no es fácil gestionar 150.000 millones de euros en una fórmula en la que también Europa plantea sus exigencias". Además, ha lamentado que no se priorice más la transformación.