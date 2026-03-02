El PNV insta a Sánchez a desclasificar los documentos de los sucesos de Vitoria de 1976 como hizo con los del 23-F

Archivo - El diputado Mikel Legarda y la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, durante una sesión plenaria - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha vuelto a exigir al Gobierno que desclasifique los documentos relativos a los 'sucesos de Vitoria' de 1976, unas cargas policiales de las que este martes se cumplen cincuenta años, al igual que se hizo hace una semana con los de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 al cumplirse los 45 años.

"¿Piensa el Gobierno que ha llegado el momento de desclasificar los documentos secretos de todos los hechos sucedidos hace al menos 45 años o solo los que sean de su interés?", es la pregunta que el portavoz de Justicia e Interior formula por escrito al Gobierno, recogida por Europa Press.

Desde el PNV recuerdan que aquella represión policial del 3 de marzo de 1976 en Vitoria se saldó con cinco personas muertas por disparos de la Policía y que el Parlamento vasco, con los votos de nacionalistas y socialistas, ha instado a reconocer el papel del Gobierno de entonces en aquellos hechos.

"Este martes se cumplen 50 años de los sucesos del 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz. La iglesia de San Francisco, en el barrio de Zaramaga, acogía aquel día a más de 4.000 de trabajadores que se reunieron allí para luchar por sus derechos laborales. Policías armados irrumpieron en la parroquia, usando gases lacrimógenos para desalojar a los trabajadores y varios de ellos fueron alcanzados por disparos de la Policía. Murieron tres personas en el mismo lugar, y otras dos tras ser atendidas de urgencia en el hospital poco después", recuerda la iniciativa.

Los nacionalistas recuerdan que el Gobierno ha publicado ya el acuerdo de incoación de procedimiento de Lugar de Memoria Democrática de esa Iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria por su "valor simbólico" y por el derecho a la memoria de la ciudadanía, pero entienden que el derecho a la memoria debe incluir también la desclasificación de todos los documentos relativos a esa masacre.

SI QUIEREN, PUEDEN

A su juicio, la reciente desclasificación de los papeles del 23F al cumplirse 45 años de la intentona golpista demuestran que no es imprescindible reformar la vigente Ley de Secretos de 1968 para dar a conocer los documentos de los sucesos de Vitoria. "El Gobierno ha demostrado que el Consejo de Ministros tiene capacidad de hacerlo si hay voluntad política", subrayan.

Por eso, el PNV reclama por escrito al Gobierno que desclasifique la documentación relativa al 3 de marzo "como parte del reconocimiento moral, político e histórico a las víctimas" y aboga por hace lo mismo con documentos de otros episodios como los sanfermines del 78, el caso de Mikel Zabalza o el atentado del bar Aldana.

En todo caso, Lergarda también emplaza al Ejecutivo de Pedro Sánchez a retomar las conversaciones necesarias con los grupos parlamentarios para culminar la tramitación del proyecto de Ley de Información Clasificada o que "saque de un cajón" la proposición de Ley de Secretos Oficiales del PNV, que ya fue tomada en consideración en febrero de 2024 y que podría avanzar sin vetos en cuanto la Mesa del Congreso lo autorice.