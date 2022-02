El PNV y PDeCAT piden no caer en la "tentación" de adelantar las generales por la crisis del PP

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces parlamentarios de PNV, Aitor Esteban, y el PDeCAT, Ferran Bel, han pedido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque sin citarle expresamente, que no caiga en la "tentación" de adelantar las elecciones generales aprovechando la crisis interna del PP.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Esteban no ha querido ahondar en la situación que atraviesa el primer partido de la oposición ni hacer "vaticinios" sobre cómo puede terminar porque, según ha dicho, "se podrían hacer hasta cuatro guiones" y la política española va "muy deprisa" y con "saltos muchas veces inesperados".

Pero sí ha querido alertar a Sánchez para que no provoque un "adelanto abrupto" de las generales porque, desde su punto de vista, "no sería bueno para el país". De la misma opinión es Bel, quien cree que la ciudadanía no recibiría bien que el presidente aprovechase "el ataque al corazón" que ha sufrido el PP para llamar a las urnas en lugar de gestionar el final de la pandemia y los fondos europeos.

Además, el político catalán ha apuntado que el "espectáculo" que está dando el partido "que en principio tendría que encarnar la alternativa al Gobierno" no ayuda ni al PP ni al sistema político en general.

LOS CONTRATOS DE AYUSO

Al hilo de la deriva de los 'populares', Esteban ha resaltado el hecho de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, contratase con implicación de "un familiar directo" la compra de mascarillas en plena pandemia. "Tengo muchas dudas de que sea legal", ha señalado, incidiendo en que no se sostiene "ni ética ni estéticamente".

"En otro lugar y en otros partidos ya estarían crujiendo todas las entretelas y parece que es lo que menos importa en este caso", se ha lamentado el portavoz del PNV.

Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha rehusado comentar lo que está sucediendo en el PP y se la limitado a desearle "suerte" con el "'deep state' y las cloacas del Estado que ellos mismos han creado".