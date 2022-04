PNV pide a Feijóo que no se ponga "de perfil" ante pactos como el del PP y Vox en Castilla y León

Insiste en que EH Bildu no está siendo suficientemente crítico con la invasión de Ucrania por parte de Rusia

BILBAO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PNV en el Congreso Josune Gorospe ha reclamado al nuevo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que no se ponga "de perfil" ante pactos como el que su formación ha alcanzado con Vox en Castilla y León.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, la representante jeltzale se ha referido además a la celebración este domingo del Aberri Eguna, que el PNV desarrolló en Bilbao y donde el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, entre otras cuestiones, reclamó una Euskadi, Ucrania y Sáhara "libres y justas" sin "agresiones ni injerencias externas".

Tras valorar el regreso del Aberri Eguna a las calles tras la pandemia, Gorospe ha incidido no obstante en que se entra "en un nuevo tiempo" después de haber sido todos "pacientes y haber atendido a las indicaciones de las autoridades sanitarias".

Respecto a lo expresado en el Aberri Eguna, Gorospe ha considerado que los discursos fueron "amplios y profundos, con espacio para todos los ámbitos". Así, ha incidido en que el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, llevó a cabo un discurso "ideológico reivindicando nuestro espacio como nación vasca en el ámbito de la Unión Europea", aunque también hubo espacio para lo referido a la gestión.

NUEVO ESTATUS

Cuestionada por el nuevo estatus, Gorospe ha recordado que se lleva años trabajando y logrando acuerdos entre distintas formaciones de cara a "poder decidir un nuevo estatus en un nuevo contexto".

"No creo que siempre sea necesario hacer referencia a determinados pasos que en esa dirección se están haciendo sino que en un día de reivindicación, como el Aberri Eguna, lo que decimos es 'ésta es nuestra meta, nuestra pretensión'", ha expresado.

Según ha defendido, la formación jeltzale quiere que los vascos sean capaces de poder tener la posibilidad de decidir su futuro y "cuál es la relación y rol en el ámbito del Estado y la Unión Europea para llegar a ser un pueblo en plano de igualdad y voz propia".

"A partir de ahí en distintos ámbitos institucionales y políticos vamos tejiendo alianzas y redes para poder llegar a nuestro objetivo. Tenemos argumentos para defender nuestro proyecto político y lo que intentamos en cada momento es leer adecuadamente la oportunidad del momento", ha sostenido.

Por ello, ha considerado que se puede hacer un llamamiento a "distintos ámbitos institucionales para que atiendan nuestra demanda y puedan sentarse en una mesa para hablar cómo lo articulamos".

Además, ha tendido la mano del PNV para lograr acuerdos y, en este sentido, ha destacado el alcanzado recientemente en el ámbito educativo en Euskadi, con la confianza de que se pueda extender a otros ámbitos.

Respecto a las críticas de Ortuzar a EH Bildu, Gorospe ha señalado que lo que se pide a la coalición soberanista es "arrimar el hombro con los gobernantes que hacen un esfuerzo por adoptar medidas por la vía constructiva", en referencia al lehendakari, Iñigo Urkullu, y por contra, "ser duros con los gobernantes que deberían desaparecer del panorama político, como Putin".

Según ha expresado, EH Bildu no está siendo suficientemente crítico con la invasión de Ucrania, "que no debiera ser espacio en el que ningún líder no fuera contundente y claro manifestando el rechazo total y absoluto". "En ningún caso debiera recurrirse a un pero o justificación. No están siendo contundentes", ha insistido.

Por contra, ha lamentado la "dureza" que EH Bildu muestra con el lehendakari y que tampoco es "coherente" con su posición respecto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que "podían ser contundentes en algunas cuestiones planteadas por la vía de la centralización de las políticas públicas".

También ha reclamado al PP y PSOE prescindir del tacticismo político y tomar medidas para "salvar la democracia y eliminar el riesgo" que puedan suponer "partidos como Vox", dejándolos "fuera del tablero político". "Está en sus manos, llegar a un acuerdo para que el peso de esos escaños sea menor al actual, tanto en el Congreso como en las Comunidades Autónomas", ha insistido.

Respecto al nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que parezca que se "ponga de perfil" en relación al acuerdo con Vox en Castilla y León, en vez de "ponerse enfrente".

"Nosotros nunca podemos ir de la mano de formaciones como Vox. No podemos validar propuestas que vulneran muchos de los principios democráticos, ni iremos de la mano de una cadeneta en la que en algún eslabón esté Vox", ha zanjado.

Asimismo, y ante la posibilidad de que se vieran cambios en el PP vasco, Gorospe ha advertido que cuando hay un cambio en el liderazgo de una formación política suele haberlos en otros "ámbitos territoriales" y "sería lógico que en algún caso hubiera alguna modificación".

Por último, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el PNV pueda "participar con antelación" en las propuestas que el Ejecutivo realiza para rebajar el precio de la energía. "No hay tiempo que perder", ha finalizado.