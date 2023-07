PNV reclama una participación "activa" de las naciones sin Estado en la Presidencia española y en el futuro de Europa

Esteban dice que "no sabe a qué está jugando" Sánchez y le pide aprovechar la Presidencia para impulsar la Macrorregión Atlántica



El PNV ha defendido la participación "activa" de las naciones sin Estado en la presidencia española y en el futuro de Europa y ha reclamado a Pedro Sánchez que aproveche esta "oportunidad" para dar un impulso a la Macrorregión Atlántica porque "no sabe a qué está jugando".

El cabeza de lista del PNV al Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, y la eurodiputada jeltzale, Izaskun Bilbao, han sido los encargados de presentar en una rueda de prensa en Bilbao la declaración elaborada por el EBB con ocasión de la presidencia española del Consejo de la UE, que, según han indicado, es un documento pensado para "aportar y contribuir a un proyecto como el europeo" con el que están comprometidos desde su fundación.

En primer lugar, han asegurado que la convocatoria anticipada de elecciones generales, en plena Presidencia española, es una "mala noticia" porque puede afectar al "necesario impulso político" para afrontar adecuadamente los "muchos retos" a los que Europa se enfrenta.

Además, según ha explicado Izaskun Bilbao, también puede "entorpecer" el objetivo de avanzar hacia "una autonomía estratégica de la UE basada en la sostenibilidad, la competitividad, el conocimiento y una sólida conexión entre instituciones y ciudadanía".

Por su parte, Aitor Esteban no cree que sea "el momento adecuado", ni "mejor de las circunstancias colar unas elecciones en medio de la presidencia semestral europea".

En la declaración, el PNV subraya que el proyecto europeo se encuentra en "un momento delicado", pero a su vez "crucial" y son precisas "políticas valientes, transformadoras y de calado social" y

decisiones que profundicen en la integración del propio proyecto europeo y en su cogobernanza.

A su juicio, el objetivo es dotar a la Unión de "una soberanía estratégica" e Izaskun Bilbao ha aludido a la "contundente respuesta" desde Europa frente a la Covid y la invasión de Ucrania que ha servido para demostrar la "utilidad" del proyecto europeo. Además, ha advertido de los populismos "de diversos signos" que amenazan el "modelo de vida y convivencia basado en la democracia y justicia social".

Según ha señalado, la hoja de ruta del PNV está "en línea con una Europa más social, más solidaria y más plural" y ha reclamado un compromiso con esa gobernanza "multinivel, útil, abierta y participativa" en la que realidades como la vasca se sientan "partícipes y protagonistas de la UE" .

En el documento, se reclama una Directiva de Claridad para la resolución de conflictos de las identidades nacionales dentro de los Estados de la Unión Europea. También considera obligatorio reflexionar sobre las competencias de la Unión y profundizar en un modelo de gobernanza "realmente multinivel" que integre adecuadamente a ciudades, regiones y también a realidades nacionales como Euskadi".

NACIONES SIN ESTADO

El PNV ha elaborado una serie de propuestas para "reforzar la Unión" y una de ellas, tiene que ver con la "participación activa" de las naciones sin estados en el futuro de Europa.

"Nuestra aspiración como Nación es participar en este proyecto poniendo en marcha un auténtico modelo de gobernanza en la que, además de los Estados, tengan cabida Naciones europeas como la vasca, construyendo así una Europa plenamente legitimada y democrática en la que el pueblo vasco se sienta reconocido, respetado y representado de manera plena y efectiva", añade.

En este sentido, cree que la próxima Presidencia española es una "gran oportunidad" para dar un "salto cualitativo", profundizando en el principio de subsidiariedad. "Demostrando con hechos las palabras que el Gobierno de España suele dedicar a hablar de cogobernanza", señala el PNV.

Por ello, reclama que Euskadi debe poder participar de manera "real y efectiva" en la elaboración del programa de trabajo de la Presidencia, así como en la organización y participación en los distintos Consejos informales y eventos a celebrar. "Esa es la manera cabal de reflejar la realidad plural, diversa y descentralizada del Estado", apunta.

Además, cree que, en paralelo, se debe profundizar y completar la participación efectiva y plena de Euskadi y de sus instituciones en las distintas formaciones del Consejo de la UE y su presencia, en general, en las instituciones de la UE, en función de sus competencias.

Asimismo, el PNV considera prioritario crear una Macrorregión Atlántica, que, según Esteban, es cada vez "más necesaria" porque algunos "intentan colocar" esta zona "en un segundo nivel" como una "especie de periferia europea".

En este sentido, ha añadido que le preocupa que en la primera comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para exponer sus prioridades en la Presidencia no mencionara el tema de la Macrorregión.

"Me preocupa mucho porque no sé exactamente a qué está jugando y si algunos temas se los está tomando en serio", ha afirmado Esteban que ha añadido que no se trata solo de una demanda vasca sino "un clamor unánime".

Por su parte, Bilbao ha afirmado que la Presidencia española es una "buena oportunidad" para impulsar la Macrorregión Atlántica porque, si no lo impulsa Pedro Sánchez, ese eje se puede quedar "rezagado".

OTRAS PROPUESTAS

Por otro lado, otras propuestas tienen que ver con la diversidad y la declaración del EBB plantea que se debe impulsar la presencia y la utilización durante los trabajos de la propia Presidencia y en las instituciones comunitarias de las lenguas oficiales del Estado distintas al castellano, esto es, del Euskara, Catalán y Gallego, "iniciando un proceso para su oficialización".

El PNV pide a la presidencia española eliminar las barreras transfronterizas también para que estas culturas y esta diversidad pueda "seguir siendo una realidad" y Esteban se ha referido a las "dificultades" que tienen los estudiantes del País Vasco francés, que han estudiado en euskera, para acudir a universidades de Euskadi o Navarra.

También ha citado otros temas como el de la migración que se debe abordar "de manera realista". "Hay migración y Europa también la va a necesitar. Ordenemos todo esto, hagamos que ese flujo de pateras y de dramas en el mar de ahogados acabe", ha añadido.

En este sentido, reclama un Pacto Europeo sobre la Migración y el Asilo que integre en los procesos de decisión a las autoridades locales y regionales.

Otra cuestión clave es el de los fondos europeos y ha reclamado una "mayor agilidad" a todos los estados y PERTEs regionales. Los jeltzales tamibén proponen considerar la Europa Social como un "pilar fundamental" de la UE, profundizar en la economía social.

En el marco de la transformación energética, el PNV pide "legislar desde la tecnología y el pragmatismo" y defiende una transición justa", crear un sistema energético más resiliente y una "verdadera UE de la Energía".

En el ámbito de la movilidad, exige garantizar que la conexión en las zonas transfronterizas entre la península y el continente "se ejecute en plazo".

Por otra parte, defiende "una mayor coherencia fiscal a nivel europeo" para evitar el dumping fiscal y competencia entre Haciendas. El PNV también asegura que Europa debe convertirse "en un agente activo y decisivo" para el fin de la guerra en Ucrania.

En relación a las próximas elecciones al Parlamento europeo de 2024, apuesta por las llamadas 'listas transnacionales' o 'listas transfronterizas' y reclama un acuerdo político del Consejo Europeo para tener en cuenta la figura del 'Spitzenkandidaten' de manera que se pueda elegir directamente a la futura Presidencia de la CE.

A nivel interno, demanda circunscripciones territoriales "coherentes con el reconocimiento constitucional de las nacionalidades que forman parte del Estado". Por ello, debe garantizarse que estas estén representadas en el nuevo Europarlamento.