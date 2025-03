El PNV urge a Sánchez a concretar su plan de defensa y buscar una "mayoría amplia", más allá de Sumar y la izquierda

Archivo - El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Junts ofrece el tejido industrial catalán para captar la inversión y Coalición Canaria insta a no olvidar la frontera sur

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha urgido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a ir concretando ya, sin esperar al mes de junio, el plan para reforzar la defensa europea ante el nuevo escenario internacional e incluso le ha animado a buscar una "mayoría amplia" en torno a este asunto más allá de Sumar y sus aliados parlamentarios de izquierdas, contrarios al aumento del gasto en esta materia.

Así lo ha dicho durante su intervención en el Pleno del Congreso, donde ha subrayado que no hay dudas de que la UE tiene que invertir en I+D+I de producción europea e incrementar el "gasto en compras" en un 100%, porque "defensa y competitividad están absolutamente interrelacionados".

Asimismo, ha pedido dotar de más independencia a la industria europea, convertir a la UE en referente en tecnología en el ámbito civil y hacerlo de forma coordinada. "No puede ser que cada uno haga lo que se le ocurra: yo llego al 2% y yo también; habrá que coordinarse para invertir bien", ha enfatizado, reivindicando "una política exterior europea unida" porque "si no, no servirá de nada reforzar la seguridad".

BUSCAR UN ACUERDO CON EL PP

En este contexto, ha apuntado que no hace falta ser "adivino" para constatar que no hay consenso entre el PSOE y Sumar sobre el asunto, por lo que ha emplazado a Sánchez a explorar "una mayoría amplia para un acuerdo por encima de alianzas gubernamentales".

"Porque lo que está en juego en estos momentos trasciende el momento puntual que podemos estar viviendo, incluso la gobernabilidad del país. Estamos hablando de cómo construir el futuro europeo, que también es asegurar el futuro de toda la ciudadanía del Estado. Y hace falta más concreción, pero también voluntad de llegar a un acuerdo y de sacar adelante las cosas", ha dicho, en lo que podía ser un mensaje al PP.

Además, tras criticar con dureza la política exterior de Estados Unidos que, a su juicio, ya no puede considerarse un aliado, Esteban ha avisado de que si Europa queda "al albur de lo que decidan otros" eso se traducirá en "decadencia política, militar, defensiva" y también "económica". "Y una decadencia económica significa que el Estado de bienestar puede desaparecer. Eso es lo que nos estamos jugando. Cuando hablamos también de inversiones en seguridad. Nos estamos jugando que Europa siga siendo un modelo referente y su propio Estado de bienestar", ha advertido.

SE ACABÓ CONFIAR PLENAMENTE EN ESTADOS UNIDOS

La portavoz de Junts en el Congreso, ha asumido como "evidente" que Europa se encuentra en un "cambio de era" y que se ha acabado la etapa en la que la Unión Europea puede "confiar ciegamente en la protección de Estados Unidos" y por ello ve necesario "tomar decisiones en materia de defensa y seguridad".

Para ello, ha abogado por impulsar una inversión industrial y tecnológica y dejar así de "arrastrarse por corrientes que sólo favorecen a terceros", ya que, según ha explicado, actualmente la mayoría del material de Defensa proviene de empresas norteamericanas y por ende, cualquier incremento en gasto militar iría directamente inyectado a Estados Unidos.

Por ello, Nogueras ha reivindicado el tejido productivo e industrial catalán y ha reclamado que se tenga en cuenta a su comunidad autónoma en la nueva arquitectura de seguridad europea.

CC Y UPN: ESPAÑA TIENE QUE ESTAR A LA ALTURA

En nombre de CC, su portavoz Cristina Valido ha reclamado a Sánchez "claridad y transparencia" con este asunto porque cree que no son tiempos para el "doble lenguaje". A su juicio, la disputa internacional no va solo de "fronteras" sino de "riquezas" y aunque Donald Trump y Vladimir Putin ahora sean "tan amigos, no tardarán en enfrentarse".

Por ello, ha hecho un llamamiento para que Europa deje de ignorar su frontera sur y apueste por estar "fuerte e independiente". "Hay que estar a la altura de miras que exige el momento", ha incidido, porque de lo contrario, cree que este momento pasará a la historia como el "bochorno" por no saber responder.

De su parte, el diputado de UPN, Alberto Catalán, ha lamentado que haya tenido que ser el presidente norteamericano quien ponga a Europa "frente al espejo" y quien haya "destapado las vergüenzas" en materia de defensa.

Asimismo ha ironizado con que los socios del PSOE hayan dejado solo a Sánchez con su plan de rearme europeo y le ha invitado una vez más a explicar con qué votos cuenta para sacarlo adelante y a dejar claras cuales van a ser las cuantías económicas destinadas para ello.