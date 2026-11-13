Podemos abre campaña con camionetas que difundirán sus propuestas intervencionistas en vivienda o alimentación

1133544.1.260.149.20261113123903 La eurodiputada y candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, presenta su convoy de camiones para la campaña. - EUROPA PRESS

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha iniciado este viernes la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre, tras la pegada de carteles de esta medianoche en Madrid, con la presentación tres camionetas con las que quieren difundir sus propuestas de firme intervención en los mercados de la vivienda, la gasolina y los alimentos.

La candidata de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, ha presentado los vehículos en un acto con medios de comunicación celebrado en un parque del distrito madrileño de Moratalaz, donde ha explicado que recorrerán las calles de Madrid y los municipios de la región para que los ciudadanos conozcan las propuestas de su formación y su objetivo de que la política vuelva "a lo básico", con el lema 'Paz, casa y trabajo'.

En los laterales de los tres vehículos --morado, rojo y azul-- aparece destacada la palabra 'Irene', acompañada, respectivamente, de los mensajes 'Irene sí que se va a atrever a intervenir en el mercado de la vivienda', 'Irene se va a atrever a topar los precios de la gasolina' e 'Irene sí va a atreverse a bajar los precios de los alimentos', acompañado de la frade 'Una verdad como un camión' y el logotipo de Podemos situado abajo en un tamaño muy inferior.

En la parte trasera de las camiones no articulados vuelve a figurar el nombre de la candidata junto al lema de campaña 'Paz, casa y trabajo', mientras que la referencia al 29N y el logotipo de la formación morada vuelven a aparecen en un tamaño más reducido.

Montero ha explicado que con este convoy de camiones quieren trasladar a los ciudadanos que la política debe dejar de servir a los intereses de "los de arriba", a su "acumulación de riqueza" y de poder, para centrarse en las necesidades de la población.

"Que suban los salarios, que bajen los precios de las cosas, que las casas sean para vivir y que tengamos también menos horas de trabajo para poder cuidar de nuestra gente", ha defendido la eurodiputada, junto a la necesidad de reforzar los servicios públicos y las políticas contra las violencias machistas, así como proteger a las mujeres y a las personas migrantes.

EXPROPIAR LOS PISOS DE LOS FONDOS BUITRE

La candidata ha insistido en que Podemos "sí se va a atrever" a combatir la especulación inmobiliaria y a "expropiar a los fondos buitre las miles de viviendas que acumulan para poner precios imposibles a la gente y hacer negocio con un derecho".

Asimismo, ha asegurado que su formación se atreverá a "desprivatizar la sanidad", a "freír a impuestos a los de arriba" y a crear un "supermercado público", además de intervenir los precios de los alimentos y de la energía.

"Nosotras sí nos vamos a atrever", ha reiterado Irene Montero, que ha defendido estas medidas para conseguir que suban los salarios, bajen los precios y todas las personas tengan garantizados los derechos necesarios para una "vida digna".