Podemos afirma que aún no hay acuerdo con el Gobierno y que sin él no apoyará la reforma fiscal

No desvela si se inclina por la abstención o voto en contra y que el PSOE rechazó sus alternativa para preservar el gravamen a eléctricas

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que todavía no hay acuerdo con el Gobierno para la reforma fiscal y ha insistido en que, sin garantías de que ese tributo tenga capacidad de recaudación, no va a apoyarla. No obstante, no ha aclarado si se decantará por la abstención o el voto en contra si al final no hay pacto.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, ha afirmado que en la negociación con el Ejecutivo durante el día de ayer han propuesto dos alternativas para poder mantener el impuesto a las energéticas, pero que el PSOE lo ha rechazado.

Ante esa negativa para garantizar un "mínimo de recaudación" en ese impuesto, la líder de Podemos da por hecho que el pacto del Gobierno con ERC y Bildu es "mentira" dado que un decreto para mantener el gravamen a las eléctricas saldría derrotado, puesto que sospecha que el Gobierno ha dado su palabra a Junts de que va a quedar "totalmente desdibujado".

SOSPECHA QUE EL GOBIERNO SE PARAPETA DETRÁS JUNTS

Belarra ha admitido que esta "muy preocupada" al percibir que el Gobierno "está tratando de esconderse detrás" de Junts para "eliminar" este gravamen a unas empresas que el año pasado ganaron 10.500 millones.

Así, con la compleja aritmética parlamentaria que afronta el Ejecutivo, un posible voto en contra de Podemos implicaría un empate a 175 votos. Y es que el reglamento de la cámara fija que, en ese caso, se realizarán dos votaciones más para tratar de resolverlo pero si persiste el empate, la proposición decae.

"No vamos a apoyar un paquete fiscal que deja fuera uno de los elementos centrales de la reforma fiscal, porque quiero recordar, este impuesto extraordinario se consiguió precisamente con el voto de Podemos, peleando en el Gobierno (la pasada legislatura) y peleando que hubiera mayor financiación para el escudo social que hicimos para proteger a la gente en la pandemia y para proteger a las personas que sufren las consecuencias derivadas de la guerra de Ucrania", ha ahondado la diputada morada.