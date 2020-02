Podemos aplaude la reunión de Sánchez y Torra y reivindica que el diálogo ha sido su apuesta "desde el comienzo"

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha desplegado una campaña en las redes sociales para celebrar el inicio de la vía del diálogo en Cataluña que, a su juicio, supone la "Agenda para el reencuentro" que ha planteado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su reunión con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha reivindicado que esta ha sido "la apuesta de Unidas Podemos desde el comienzo".

"Resolver el conflicto político en Cataluña por la vía del diálogo ha sido la apuesta de Unidas Podemos desde el comienzo. Ha costado llegar hasta aquí. Hablemos de un futuro juntos, sin imposiciones", asegura el partido morado en uno de los mensajes que ha difundido en Twitter, y que están compartiendo decenas de dirigentes y cargos de la organización.

En esta línea, el secretario general de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha aplaudido que, "tras años de falta de diálogo", este jueves se haya abierto "una nueva oportunidad" para gestionar el conflicto catalán "con inteligencia y empatía".

"Siempre lo hemos dicho: el diálogo y la fraternidad deben ser el camino a seguir para reencontrarnos, para volver a la política, para encontrar soluciones", ha defendido por su parte la 'número dos' de Podemos y ministra de Igualdad, Irene Montero.

Sempre ho hem dit: el diàleg i la fraternitat han de ser el camí a seguir per retrobar-nos, per tornar a la política, per trobar solucions. #AgendaParaElReencuentro