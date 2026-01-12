Podemos augura que la reforma de la financiación está "condenada al fracaso" y acusa al PSOE de enfrentar a territorios

El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press
MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha criticado el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno y ha acusado al PSOE de "poner a los territorios a pelearse entre sí" para buscar un "titular". No obstante, ha augurado que el nuevo modelo está "condenado al fracaso" por el rechazo de Junts en caso de que llegue finalmente al Congreso.
Durante su habitual rueda de prensa de los lunes para valorar la actualidad política, el también 'número tres' de la formación morada ha recriminado que el PSOE no ha tenido interés por un asunto estratégico como la financiación autonómica estos últimos años y que lo saca ahora por interés propio.
Fernández no ha querido desvelar la posición de Podemos en caso de que la reforma de financiación se tenga que votar en el Congreso, dado que quieren ver el texto final que se remita a tramitación parlamentaria, aunque ha enfatizado su visión negativa sobre el sistema diseñado por el Ministerio de Hacienda.
"Vamos a ver qué es lo que se plantea en el Congreso, pero como digo es un error poner a pelear a los territorios", ha apostillado el coportavoz de Podemos, quien ha remarcado que para su partido una nueva financiación autonómica tiene que estar ligado a una reforma fiscal, que aumente la carga impositiva a las rentas altas.
Luego, ha condicionado cualquier modelo a la aplicación de un suelo de ingresos que mejore las aportaciones a todas las comunidades y que estén condicionados a la financiación de los servicios públicos.
Por último y vinculado con este criterio, Fernández ha llamado a impedir prácticas de "dumping fiscal" por parte de las comunidades dirigidas por el PP, en especial en el caso de la Comunidad de Madrid y que afecta negativamente a otras autonomías limítrofes como son Castilla La Macha y Castilla y León.